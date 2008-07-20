بازگشت نیکبخت و واعظی به تمرین پرسپولیس / قطبی بامداد فردا در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، طبق هماهنگی های انجام شده و به علت شرکت در مراسم ختم والده ابراهیم اسدی، این تمرین از ساعت 18:30 آغاز شد تا بازیکنان سرخپوش با تاخیری 90 دقیقه ای نسبت به روزهای گذشته برنامه های آماده سازی را شروع کنند.

برپایه این گزارش، نیکبخت واحدی پس از چند روز غیبت در این تمرین امروز حضور یافت. وی پس از عقد قرارداد رسمی با پرسپولیس در روز دوشنبه هفته گذشته و حضور در تمرین همان روز، تا امروز در تمرینات گروهی سرخپوشان شرکت نکرده بود.

همچنین مهدی واعظی هم که به دلیل مصدومیت در تمرینات روزهای گذشته حضور نداشت، با 20 دقیقه تاخیر در محل برگزاری این تمرین شرکت کرد و به مدت 30 دقیقه به همراه نیکبخت به انجام تمرینات اختصاصی پرداخت. ضمن اینکه کماسی تنها غایب این تمرین بود.

تمرینات هوازی، استقامتی، تاکتیکی که به برگزاری فوتبال در فضای محدود و انجام تاکتیک پرسینگ در قالب سه گروه از بخش های مهم تمرین امروز سرخپوشان بود.

قرار است پس از پایان این تمرین تا عصر روز جمعه هفته جاری اردوی شبانه روزی تیم فوتبال پرسپولیس برگزار شود. به همین دلیل به محمد علوی اجازه داده نشد تا برای تسویه حساب به همدان برود.

ضمن اینکه طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است بامداد فردا افشین قطبی به ایران بازگردد تا تمرینات این تیم در اردوی شبانه روزی زیر نظر این مربی برگزار شود.