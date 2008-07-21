تیم فوتبال نوجوانان در جام شهریار شرکت می کند / برگزاری چهار مسابقه در هشت روز

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات آماده سازی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان پس از قهرمانی در رقابت های 8 جانبه روسیه و همچنین برگزاری مسابقات نهایی قهرمانی نوجوانان کشور از چهارم مردادماه در شهر رشت، به مدت 20 روز تعطیل شده است.

برپایه این گزارش، طبق برنامه ریزی انجام شده توسط مسئولان این تیم و انجام هماهنگی های لازم توسط مسعود معینی رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال، تیم فوتبال جوانان ایران مرحله بعدی اردوی آماده سازی خود را از روز یازدهم مردادماه در شهر تبریز برگزار می کنند.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در روز دوازدهم مردادماه در نخستین مسابقه خود در تورنمنت چهارجانبه جام شهریار برابر تیم جوانان پالایشگاه تبریز به میدان می رود. البته درهمان روز دو تیم جوانان شهرداری تبریز و ذوب آهن اصفهان برابرهم قرار می گیرند که تیم های برنده دیدار نهایی و تیم های بازنده دیدار رده بندی را در روز چهاردهم مردادماه برگزار خواهند کرد.

همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده شاگردان علی دوستی در روز شانزدهم مردادماه برابر یکی از دو تیم جوانان شهرداری تبریز و ذوب آهن اصفهان که در مرحله فینال یا رده بندی با آنها بازی نکرده اند، به میدان می روند.

این تیم در آخرین بازی خود در اردوی 8 روزه تبریز، روز هجدهم مردادماه با تیم امید راه آهن تبریز دیداری تدارکاتی را برگزار می کند و یک روز بعد به تهران باز می گردد.

از سوی دیگر طبق هماهنگی های انجام شده، مرحله بعدی اردوی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان از روز 25 مردادماه در تهران آغاز می شود و این تیم روز 28 مردادماه برای شرکت در تورنمنتی 8 جانبه به کشور اوکراین سفر می کند.

شاگردان علی دوستی خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا آماده می کند. این تیم در گروه A آن رقابت ها با تیم های ازبکستان (میزبان مسابقات)، بحرین و سنگاپور همگروه است.