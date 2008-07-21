  1. استانها
۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۸:۴۹

61درصد مصوبات سفر دولت در شهرستان اصفهان محقق شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: فرماندار اصفهان گفت: تا کنون 61 درصد از مصوبات سفر هئیت دولت به شهرستان اصفهان محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مظفر حاجیان شامگاه گذشته در همایش دهیاران بخشهای کوهپایه، جلگه و بن رود اظهار داشت: سفر رئیس جمهور به شهرستان اصفهان 203 مصوبه داشت و انتظار می رود با همت مسئولان شهرستان تا زمان مرحله دوم سفر رئیس جمهور به اصفهان پیشرفت اجرایی این مصوبات به بیش از 85 درصد برسد.

وی به پروژه های عمرانی مصوبات سفر رئیس جمهور به اصفهان اشاره کرد و گفت: با عملیاتی شدن این مصوبات شاهد تحولات عظیمی در شهرستان اصفهان به ویِژه در مناطق محروم خواهیم بود.

حاجیان در بخش دیگری از سخنان خود از پیشرفت 68 درصدی مصوبات سفر استاندار به شهرستان اصفهان خبر داد و گفت: با تامین اعتبار در خصوص دیگر طرحهای عمرانی، اجرای این طرحها را عملیاتی کرده و به مرحله بهره برداری خواهیم رساند.

حاجیان در پایان با تاکید بر پیگیری امور روستا توسط دهیاران تا حصول نتیجه از آنان خواست با حضور آگاهانه و فعال خود، زمینه رشد و توسعه روستا را فراهم نمایند.

