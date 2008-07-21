10 میلیارد ریال صرف مقاوم سازی مدارس لرستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، حسین اسدی پور عصر دیروز در حاشیه برگزارى دوره یک روزه آموزش روشهاى اجرایى مقاوم سازى ، با بیان اینکه اولین بار طرح مقاوم سازی در استان لرستان آغاز شد ، بیان داشت: در اولین سال اجرای این طرح در سال 85 کار مقاوم سازی بیش از 49 مدرسه در استان آغاز شد.

وی ادامه داد: در این طرح تعداد 17 مدرسه به علت مقرون به صرفه نبودن از لحاظ اقتصادى نیازبه تخریب و بازسازى داشتند.

مدیر کل سازمان نوسازی و توسعه مدارس استان لرستان یادآور شد: در سال گذشته 32 پروژه آموزشى مرحله مطالعه کیفى وژئوتکنیک ومقاومت مصالح اجراء شده است.

اسدی پور افزود: از ابتدای سال جارى نیز تاکنون تعداد 10 پروژه آموزشى درسطح استان لرستان به پیمان رفته است.

وی با اشاره به اینکه این دوره یک روزه با حضور سرناظران مناطق پنچگانه استان برگزار شده است ، خاطر نشان کرد: هدف ازاجراى این دوره آموزشى آشنایى هرچه بیشتر همکاران فنى باطرح مقاوم سازى ونحوه اجراى آن درسطح مدارس مورد نظرمى باشد.