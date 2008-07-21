ساختمانهای قدیمی مرکز رشت تبدیل به موزه می شوند

محمد حسین مهدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: هم اکنون کار مطالعات و ظاهری هتل ایران تقریبا انجام شده است .

وی اظهارداشت: 400میلین تومان سال گذشته از منابع ملی و استانی برای مطالعات و مرمت این ساختمان اختصاص یافته و برای اتمام مرمت آن دو سال زمان نیاز است.

مهدی پور با بیان اینکه، مطالعات عمومی بقیه بناهای قدیم مرکز استان نیزآغاز شده است، افزود: پس از تحویل ساختمانها، مطالعات آسیب شناسی، مرمت واحیای آنها شروع می شود.

وی ادامه داد: ساختمان پست آماده تحویل بوده ولی دو ساختمانی که در اختیار شهرداری است پس از احداث ساختمان جدید شهرداری واگذار خواهند شد چون فعلا در این ساختمانها مستقر هستند.

مهدی پور یادآور شد: ساختمان شهرداری، پست، استانداری سابق، هتل ایران و کتابخانه ملی به دلیل قدمت تاریخی از جاذبه های گردشگری فراوانی برخوردار هستند و تبدیل آنها به سایت موزه مجموعه بزرگی از موزه ها را به وجود می آورد.

مجموعه بناهای میدان شهرداری رشت در اوایل سلطنت رضا شاه پهلوی (1320-1304) احداث و برج ساعت هم به عنوان بخشی از این بنا از نمادهای شهر رشت محسوب می شود .

عمارتهای سه گانه رشت، مخابرات و پست در جریان جنگ جهانی توسط آلمانی ها ساخته شده است.

