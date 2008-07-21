در ژنو صحبتی از تعلیق نشد/ پاسخ ایران به نامه 1+5 و non paper سولانا

دکتر سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر سخن می گفت درباره اینکه آیا در جریان مذاکرات ژنو تعاریف جدید از تعلیق غنی سازی اورانیوم یا نفس این مسئله مورد گفتگو قرار گرفته است؟ تصریح کرد : در این باره هیچ صحبتی نشد و آنچه که در مذاکرات ژنو مطرح شد به گفتگو پیرامون اولا رویکردهای طرفین در خصوص ادامه مسیر مذاکرات و ثانیا ساختار، شکل و زمانبندی نیل به یک تفاهم همه جانبه بود.

جلیلی ضمن تشریح ابعاد و دستاوردهای مذاکرات اخیرش با نمایندگان گروه کشورهای موسوم به 1+5 در ژنو، افزود : همانطور که مطلع هستید جمهوری اسلامی ایران با ابتکارعمل و پیشنهادات مشخص برای ادامه کار و با رویکردی سازنده به جریان مذاکرات شنبه در ژنو وارد شد که این رویکرد ما مورد استقبال طرف های مقابل نیز قرار گرفت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه در جریان این مذاکرات در خصوص نحوه ادامه کار نیز مباحث خوبی انجام شده است، ادامه داد: همانطور که می دانید علاوه بر بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران، گروه کشورهای 1+5 نیز متقابلا بسته ای از پیشنهادات شان را به تهران ارائه کرده بودند که در جریان سفر خاویر سولانا به کشورمان علاوه بر آن، نامه وزرای خارجه 1+5 نیز به همراه این بسته به مقامات ایرانی تحویل شد.

وی همچنین با یادآوری مواضع ایران درخصوص پاسخ دهی به بسته پیشنهادی 1+5 در سریع ترین زمان ممکن، گفت: بر اساس قولی که به این کشورها داده بودیم در اولین فرصت مقتضی پاسخ بسته آنها به نمایندگان شان ارائه شد. علاوه بر این مسئله در خصوص چگونگی ادامه کار نیز با این کشورها تفاهم شده بود که بر اساس مشترکات دو بسته پیشنهادی می توان گفتگوها را ادامه داد.

جلیلی در ادامه اظهار داشت: در جریان سفر سولانا به تهران علاوه بر نامه وزرای خارجه و بسته پیشنهادی 1+5 همچنین "نان پیپری" هم در تهران ارائه شده و در آن پیشنهاداتی برای چگونگی تداوم مذاکرات ارائه شده بود. به هر حال ما نیز اعلام نمودیم که پس از انجام بررسی های دقیق و مطالعات لازم، پاسخ "نان پیپر"، بسته و نامه 1+5 را بر مبنای بسته خودمان و مشترکات هر دو بسته با محوریت چگونگی ادامه کار ارائه خواهیم کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به هدف اصلی مذاکرات ژنو، افزود: انجام مذاکرات ژنو در اصل برای این منظور بود که چگونگی، ساختار ادامه مذاکرات و زمان بندی مربوط به آن مورد توافق دو طرف قرار گیرد. به هر ترتیب همانطور که ذکر شد ما در این اجلاس با ابتکار عمل وارد شدیم و در برابر "نان پیپر" آن ها پیشنهادات مان را ارائه کردیم که این نکته که جمهوری اسلامی ایران علاوه بر پاسخ نامه وزرای خارجه 1+5، ایده هایی را نیز در خصوص ساختار، چگونگی مذاکرات و زمانبدی آن در قالب طرحی مشخص و نقشه ای راهنما ارائه کرده، برای طرف های مقابل امری قابل توجه بود.

وی خاطر نشان کرد: طبیعتا به طور منطقی باید دو ایده تهران و ژنو با یکدیگر تلفیق گردد تا بر اساس نکات مشترک آن ها به ایده ای مشترک برای تداوم مذاکرات دست یابیم. در ژنو بر این نکته به صورت عملی و مشخص توافق شد.

به گزارش مهر، جلیلی تاکید کرد: ما از اینکه فضای مذاکرات در ژنو سازنده و رو به جلو بوده، استقبال می کنیم؛ از آغاز هم با رویکردی مثبت به این مذاکرات وارد شدیم؛ حضور و نگاه جمهوری اسلامی ایران به این گفتگوها هم راهبردی و دراز مدت است و البته لازمه قطعی چنین مسئله ای، اقدام بر اساس اصول مستحکم و مورد توافق طرفین است که بر مبنای نیل به ایده مشترک بر اساس مشترکات ایده دو طرف استوار گشته است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره حضور نماینده آمریکا در مذاکرات ژنو، گفت: ما با رویکردی مثبت و سازنده به این مذاکرات وارد شده و دیدگاه های مان را نیز برای طرف های مقابل تشریح کردیم؛ متقابلا 1+5 نیز به ارائه دیدگاه های خود به طرف ایرانی پرداختند. به اعتقاد ما نوعا نگاه ها در این مذاکرات سازنده و رو به جلو بوده است اما باید دید در ادامه این مسئله و سایر مباحث چگونه مورد توجه قرار خواهند گرفت.

وی در پاسخ به سئوالی دیگر نسبت به موضع یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه ایران باید از دو راه همکاری یا برخورد، یکی را برگزیند، واکنش نشان داد و در این خصوص اظهار داشت: ما هم در آنجا (ژنو) بیان کردیم که به هر حال این دو گزینه، مواردی هستند که در برابر همه طرف های درگیر قرار دارند. حال باید دید طرف ها قصد دارند با چه رویکردی به آینده بنگرند؟ باید دید آیا در طراحی رویکردهای آینده تمرکز بر رویکرد سازنده با اتکا به نگرانی های مشترک بر مبنای تعهدات متقابل است یا نگاه های غیرسازنده در این روند تعیین کننده خواهند بود.

جلیلی در خصوص نتیجه ملموس مذاکرات ژنو نیز افزود: در اجلاس ژنو و پس از آن در مصاحبه مطبوعاتی مشترک بنده با خاویر سولانا، این مسئله مطرح شد که ما در مجموع گفتگوهای مان به این توافق رسیدیم که بر ایده مشترک برای ادامه مذاکرات متمرکز شویم و فکر می کنم در ادامه روند مذاکرات می توانیم با انجام تفاهمات و توافقات لازم، کار را پیش ببریم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوالی دیگر درباره طرح الگوی 1+6 به جای 1-7 هم که در مواضع اخیرش مورد اشاره قرار گرفته بود، گفت: البته این مسئله بحثی فراتر از حرف های عادی است؛ به اعتقاد ما امروز برای بسیاری از مباحث بین المللی که در طول سالیان دراز به صورت بحران هایی خاص درآمده، باید بررسی کنند که آیا الگوی 1-7 راهگشاست یا 1+6.

وی در پایان سخنانش اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه کشورهای غربی اولتیماتومی دو هفته ای به ایران داده اند را تائید نکرد و اظهار داشت: همانطور که گفتم در مذاکرات ژنو توافق ابتدایی صورت گرفت که درباره ادامه مذاکرات و ایده های مربوط به آن کار شود و طرفین ظرف دو هفته آتی بحث های خود را دراین چارچوب ادامه دهند.

سعید جلیلی در جریان سفر دو روزه اش به سوئیس ضمن مذاکره با گروه 1+5 به سرپرستی خاویر سولانا، روز یکشنبه در ژنو طی دیدارهای جداگانه با نمایندگان ارشد روسیه و چین آخرین تحولات مربوط به مسئله هسته ای ایران را بررسی کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در راه بازگشت به تهران، شب گذشته ضمن حضوری چند ساعته در استانبول با وزیر امور خارجه ترکیه ملاقات و در خصوص مهم ترین مسائل مورد توجه دو طرف گفتگو و تبادل نظر کرد.