۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۹:۰۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نخستین پمپ گل حفاری نوسازی شده وارد مدار عملیاتی شد

اهواز - خبرگزاری مهر: نخستین پمپ گل حفاری نوسازی شده به دست توانمندان داخلی وارد مدار عملیاتی شد.

مدیر بازسازی دستگاه های حفاری شرکت ملی حفاری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: خوشبختانه با انجام این مهم، فناوری ساخت پمپ گل حفاری که پیش تر در انحصار دو کشور خارجی بود، شکسته شد و هم اکنون بیش از 50 درصد این پمپ در داخل و به وسیله سازندگان داخلی تولید می شود.

عبدالعلی مطهری با بیان اینکه به زودی پمپ گل حفاری به طور کامل در داخل کشور ساخته خواهد شد، ادامه داد: نوسازی این دستگاه در همسویی با هدف تقویت بخش خصوصی و رعایت اصل 44 قانون اساسی انجام شده است.

وی گفت: با نوسازی این پمپ گل حفاری در داخل کشور با احتساب قیمتهای جهانی آن به میزان 50 درصد صرفه جویی ارزی حاصل شده است.

مطهری افزود: این پمپ گل حفاری نوسازی شده به وسیله توانمندان داخل به عنوان پمپ یدک در دکل های حفاری مستقر به مناطق عملیاتی جنوب منتقل خواهد شد.

وی توضیح داد: پمپ گل حفاری به عنوان انتقال دهنده سیال حفاری در درون چاه و به عنوان روان ساز و انتقال دهنده خورده های حفاری به کار برده می شود.

مطهری ادامه داد: این سیال حفاری نیز به طریقی کنترل کننده فشار استاتیک چاه های نفت و گاز است که متخصصین امر با انتخاب گل مناسب و تزریق آن با توجه به پمپ های گل حفاری باعث ایجاد تعادل در لایه های درونی چاه می شوند و استفاده از نوع گل و سیال مناسب تاثیر چشمگیری در قیمت تمام شده حفاری یک چاه خواهد داشت.

