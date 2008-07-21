نخستین پمپ گل حفاری نوسازی شده وارد مدار عملیاتی شد

مدیر بازسازی دستگاه های حفاری شرکت ملی حفاری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: خوشبختانه با انجام این مهم، فناوری ساخت پمپ گل حفاری که پیش تر در انحصار دو کشور خارجی بود، شکسته شد و هم اکنون بیش از 50 درصد این پمپ در داخل و به وسیله سازندگان داخلی تولید می شود.

عبدالعلی مطهری با بیان اینکه به زودی پمپ گل حفاری به طور کامل در داخل کشور ساخته خواهد شد، ادامه داد: نوسازی این دستگاه در همسویی با هدف تقویت بخش خصوصی و رعایت اصل 44 قانون اساسی انجام شده است.

وی گفت: با نوسازی این پمپ گل حفاری در داخل کشور با احتساب قیمتهای جهانی آن به میزان 50 درصد صرفه جویی ارزی حاصل شده است.

مطهری افزود: این پمپ گل حفاری نوسازی شده به وسیله توانمندان داخل به عنوان پمپ یدک در دکل های حفاری مستقر به مناطق عملیاتی جنوب منتقل خواهد شد.

وی توضیح داد: پمپ گل حفاری به عنوان انتقال دهنده سیال حفاری در درون چاه و به عنوان روان ساز و انتقال دهنده خورده های حفاری به کار برده می شود.

مطهری ادامه داد: این سیال حفاری نیز به طریقی کنترل کننده فشار استاتیک چاه های نفت و گاز است که متخصصین امر با انتخاب گل مناسب و تزریق آن با توجه به پمپ های گل حفاری باعث ایجاد تعادل در لایه های درونی چاه می شوند و استفاده از نوع گل و سیال مناسب تاثیر چشمگیری در قیمت تمام شده حفاری یک چاه خواهد داشت.

