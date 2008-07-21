احداث پست برق 33 کیلوولت در مرکز انتقال نفت عبدالخان

رئیس واحد برق منطقه خوزستان با بیان این مطلب افزود: با جایگزین کردن تابلوهای جدید خطوط 10 و 16 اینچ انتقال فرآورده، عملیات راه‌اندازی و بهره‌برداری از پست برق 33 کیلوولت این مرکز با رعایت کامل اصول ایمنی و استانداردهای موجود انجام می‌شود.

ثابت حمید افزود: نکته قابل توجه این است که تمام مراحل کار بدون لحظه‌ای توقف در روند عملیات بهره‌برداری و ارسال مواد نفتی انجام شده و این نشانگر دقت عمل و توجه به اصول و استانداردها است.

وی با اشاره به انجام تعمیرات لازم روی کلیدهای 33 کیلوولت یادآوری کرد: در این عملیات روغن ترانس‌ها تصفیه و تعمیر مدارهای حفاظت و کنترل انجام و کلیه کابل‌های فرمان و قدرت پست برق تعویض و یک ترانس جهت تغذیه مدارهای فرمان نصب شده است.