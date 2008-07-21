عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- کاندولیزا رایس وزیر امورخارجه به زعم خود از امروز دوشنبه به مدت دو هفته به ایران فرصت داد تا با جدیت به پیشنهاد تعلیق فعالیتهای غنی سازی اورانیوم بیندیشد و ادعا کرد : در غیر این صورت ایران تحریم می شود.

-منابع خبری از انفجار دو دستگاه اتوبوس در غرب چین خبر دادند که در پی آن دو نفر کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند.

- گوردون براون نخست وزیر انگلیس امروز در سخنان خود در کنیست(پارلمان رژیم اسرائیل) ایران را تهدید می کند در صورتی که مذاکرات درباره برنامه هسته ای این کشور به شکست بینجامد؛ پاسخی گروهی دریافت خواهد کرد.

-باراک اوباما نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به طور غیرمنتظره از افغانستان وارد کویت شد.

- سعید جلیلی دبیرشورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه با علی باباجان وزیر امورخارجه ترکیه درباره مذاکراتی که شنبه در ژنو درباره برنامه هسته ای کشورمان انجام شد،رایزنی کرد.

- کاندولیزا رایس وزیر امورخارجه آمریکا امروز در ابوظبی درباره نتایج مذاکرات هسته ای ایران که در ژنو انجام شد، مذاکراتی انجام می دهد.

- صدها هزار کلمبیایی روزگذشته با برپایی تظاهراتی خواستار آزادی گروگانها شدند.

- انتخابات شوراهای استانهای عراق به تعویق افتاد.

- آمریکا برای روزنامه نگاران، زندان تاسیس می کند.