11 هزار اسیر فلسطینی را آزاد می کنیم/حماس به شروط خود برای آزادی شالیت پایبند است

برایبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، اسماعیل هنیه خاطرنشان کرد: آزادی اسرای فلسطینی دارای احکام سنگین در زندانهای رژیم صهیونیستی از مهمترین شروط مقاومت برای آزادی شالیت به شمار می رود.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین همچنین متعهد شد که بیش از 11 هزار اسیر فلسطینی در بند زندانهای رژیم صهیونیستی را آزاد خواهد کرد. وی تاکید کرد که موضوع اسرا همواره در راس اولویتهای فلسطین قرار دارد.

در همین راستا "اسماعیل رضوان" یکی از رهبران برجسته جنبش حماس تصریح کرد: حماس درباره مذاکرات تبادل اسرا عجله نمی کند و در شرایط کنونی، پایبندی اسرائیل به بازگشایی گذرگاهها و رفع محاصره نوارغزه اولویت به شمار می رود.

این اظهارات در حالی مطرح شد که رادیو رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه در بیت المقدس از احتمال از سرگیری مذاکرات تبادل اسرا با جنبش حماس خبر داد.

به گفته این منابع،"عوفر دیکل" مسئول رسیدگی به پرونده تبادل اسرا از سوی اسرائیل هفته آینده برای دیدار با "عمر سلیمان" رئیس سازمان اطلاعات مصر به قاهره سفر خواهد کرد.

این منابع افزودند: دیدار دیکل از قاهره همزمان با دیدار نمایندگان حماس از مصر خواهد بود.