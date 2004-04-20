به گزارش خبرنگار" مهر" تيم ملي فوتسال كشورمان ازساعت 18امروزبه وقت تهران درسالن پورتيو ماكائوبه مصاف تيم ملي فوتسال كامبوج خواهد رفت تا سومين ديدارش را دراين دوره ازرقابتها برگزاركند.
فرهاد فخيم ومحسن زارعي دوبازيكني هستند كه بعلت اخراج دربازي قبل ومصدوميت نمي توانند تيم ملي فوتسال كشورمان را دراين ديدارهمراهي كنند. دراين بين محسن زارعي كه ازناحيه زانودچارمصدوميت شده است، ديدارفردا مقابل تيم ملي مقابل ازبكستان را نيز ازدست خواهد داد.
گفتني است: ملي پوشان كشورمان دردوديدارگذشته تيمهاي هنگ كنگ واندونزي را با گلهاي فراوان شكست دادند.
رقابتهاي فوتسال قهرماني آسيا - ماكائو ( 11)
دو بازيكن تيم ملي فوتسال ايران از ديدار با كامبوج محروم شدند
دو بازيكن تيم ملي فوتسال كشورمان نمي توانند اين تيم را در ديدار امروز مقابل كامبوج همراهي كنند.
به گزارش خبرنگار" مهر" تيم ملي فوتسال كشورمان ازساعت 18امروزبه وقت تهران درسالن پورتيو ماكائوبه مصاف تيم ملي فوتسال كامبوج خواهد رفت تا سومين ديدارش را دراين دوره ازرقابتها برگزاركند.
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