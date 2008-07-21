دیدار غیر منتظره اوباما با امیر کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، باراک اوباما در جریان این دیدار با شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح درباره مسائل مورد اهتمام طرفین رایزنی کرد.

درباره اینکه اوباما کویت را ترک کرده یا خیر اشاره ای نشده است.

معاونان اوباما بنا به دلایل امنیتی از ارائه جزئیات درباره سفر وی خودداری کردند.

نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که پیش از کویت به افغانستان سفر کرده بود؛ در جریان سفر بین المللی خویش با هدف تقویت دوستی با عرصه بین الملل؛از عراق، اردن، فلسطین اشغالی و کشورهای اروپایی دیدن خواهد کرد.

لازم به ذکر است اوباما اخیرا وعده داده است که طی شش ماه آینده بخش زیادی از نظامیان آمریکایی در عراق را از این کشور خارج و تلاشهای خود را بر افغانستان و پاکستان متمرکز خواهد کرد.