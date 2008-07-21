گزارش خبری مهر از زمینه سازی برای انتقال دانشگاه شهید عباسپور از وزارت نیرو به علوم

به گزارش خبرنگار مهر، اخبار غیر رسمی که از چندی پیش در خصوص قرارگیری دانشگاه صنعت آبی و برق شهید عباسپور زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح می شد مورد تایید وزیر علوم قرار گرفت. این دانشگاه در حال حاضر زیر نظر وزارت نیرو قرار دارد اما اقدامات اولیه برای تغییر وزارتخانه مرجع آن در دست اقدام است.

موضوع وضعیت دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور از سالهای گذشته مورد بحث دانشجویان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه بوده و حتی اعتراض دامنه دار دانشجویان این دانشگاه را در پی داشته است. در دی ماه 1383 اعتراضات دانشجویی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور در پی شایعه تبدیل این دانشگاه به یک واحد دانشگاهی علمی - کاربردی شروع شد و حتی یک ماه نیز به طول انجامید و برگزاری امتحانات پایان ترم این دانشگاه را نیز تحت تاثیر قرار داد.

دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور ادامه اعتراضات خود را که از صحن دانشگاه شروع شده بود به مقابل وزارت نیرو رساندند. بر اساس مصوبه شورای عالی اداری دانشگاههای تحت سازمانهای دولتی باید حذف یا زیر نظر وزارت علوم به کار خود ادامه می دادند. همچنین این دانشگاهها بر اساس این مصوبه امکان ادامه فعالیت به صورت یک واحد دانشگاه جامع علمی کاربردی را داشتند.

دانشگاه شهید عباسپور تحت نظر وزارت نیرو فعالیت می کرد بنابراین باید یکی از سه مسیر را انتخاب می کرد یعنی یا باید منحل می شد، یا به صورت علمی کاربردی فعالیت خود را ادامه می داد یا زیر نظر وزارت علوم قرار می گرفت. دانشجویان این دانشگاه زمزمه علمی کاربردی شدن آن را شنیده و معترض شده بودند و خواستار قرار گرفتن در ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناروی بودند.

اکنون پس از سالها خواسته دانشجویان صنعت آب و برق شهید عباسپور در آستانه تحقق است. محمد مهدی زاهدی تدوین تفاهم نامه ای میان وزارت علوم و وزارت نیرو برای قرار گرفتن دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور زیر نظر وزارت علوم را تائید کرد.

مقامات مسئول وزارت علوم از پیش بینیهای جدید درباره ترکیب هیئت امنا و اعمال نظر درباره اعضای هیئت علمی و کارکنان این دانشگاه پس از تحقق جدایی این دانشگاه از وزارت نیرو خبر می دهند. همچنین وزیر نیرو نیز با کلیات تفاهم نامه با وزارت علوم موافق است.

اخیرا شایعاتی مطرح شده بود که دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور پس از جدا شدن از وزارت نیرو به عنوان بخشی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی فعال خواهد شد اما وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شایعاتی مبنی بر قرارگیری دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور زیر نظر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را تکذیب کرد.