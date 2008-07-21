نشست مشترک آمریکا و 9 کشور عربی با محوریت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، منابع آگاه مصری اعلام کردند : قرار است امروز در ابوظبی پایتخت امارات نشستی با حضور کاندولیزا رایس و وزیران خارجه و مسئولانی از 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به اضافه مسئولان مصر، اردن و عراق برگزار شود و این نشست به نشست ( 6 + 3+ 1 ) معروف است.

به گفته این منابع ، محور مذاکرات این نشست را موضوع ایران و تحولات مربوط به روند مذاکرات هسته ای این کشور تشکیل می دهد.

درعین حال منابع دیپلماتیک عربی در قاهره اعلام کردند : در نشست مذکور مسئولان امنیتی کشورهای ( 6 + 3 + 1 ) هم حضور دارند.

پیش ازاین اعلام شده بود: ویلیام برنز فرستاده آمریکا به مذاکرات ژنو نیز دراین نشست حضور خواهد یافت.

این درحالی است که حسام زکی سخنگوی وزارت امورخارجه مصر اعلام کرد : نشست امروز با هدف تبادل نظر کشورهای شرکت کننده درباره تحولات منطقه و همچنین بررسی آخرین نتایج به دست آمده مذاکرات غرب با ایران در خصوص برنامه هسته ای این کشور برگزار می شود.

وی افزود : پیش بینی می شود دراین نشست همچنین درباره اوضاع عراق نیز ارزیابی هایی صورت گیرد.

پیش از این در سال 2007 چنین نشستی در شرم الشیخ با حضور کاندولیزا رایس و مسئولانی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برگزار شد که در آن زمان به نشست ( 6 + 2 + 1 ) معروف شد اما در نشستی دیگر در 21 آوریل گذشته در بحرین تصمیم گرفته شد تا عراق هم به این جمع بپیوندد و سرانجام این نشست با حضور عراق به ( 6+ 3+ 1) تبدیل شود.

آمریکا بارها با اعزام نمایندگان خود به کشورهای منطقه خاورمیانه در چارچوب طرح خصمانه "ایران هراسی" تلاش کرده است آنها را نسبت به فعالیتهای هسته ای صلح آمیز کشورمان در تلاش برای منحرف کردن نگاهها از زرادخانه هسته ای مخوف رژیم صهیونیستی بدبین کند،اما تا کنون این تلاشها نتیجه مورد نظر واشنگتن را محقق نکرده است.