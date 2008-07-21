جاسبی به مهر خبر داد: تسهیلات مالی به دانشجویان بی بضاعت / تحصیل رایگان برترینهای کنکور

عبدالله جاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پرداخت وام شهریه از طریق بودجه ای که از سوی مجلس شورای اسلامی به دانشگاه اختصاص داده شد و همچنین از طریق صندوق رفاه دانشگاه آزاد صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: 55 درصد از منابع صندوق وام دانشجویی دانشگاه آزاد به وامهای کوتاه مدت که تا پایان ترم باید باز گردانده شود، اختصاص دارد. همچنین 25 درصد از این منابع به وام های میان مدت دو تا سه ساله و 20 درصد به وام های بلند مدت اختصاص خواهد یافت.

جاسبی ادامه داد: وام بلند مدت تنها در اختیار دانشجویانی که امکان پرداخت شهریه خود را ندارند قرار داده می شود و این افراد باید پس از فراغت از تحصیل وام خود را باز گردانند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به مهر گفت: کلیه دانشجویانی که به عنوان نفرات برتر کنکور سراسری دانشگاه آزاد معرفی می شوند نیز به طور رایگان در این دانشگاه به تحصیل مشغول خواهند شد. نخبگان، قهرمانان و مدال آوران مسابقات مختلف جهانی نیز به طور رایگان در این دانشگاه به ادامه تحصیل می پردازند.

جاسبی همچنین از ارائه تخفیف شهریه به برخی از دانشجویان دانشگاه آزاد خبرداد و تاکید کرد: ممتازین رشته های مختلف دانشگاه، اعضای باشگاه پژوهشگران جوان، خانواده هایی که بیش از یک دانشجو در دانشگاه آزاد دارند، افرادی که صلاحیت آن ها از سوی دانشگاه تایید شده باشد نیز تا سقف 25 درصد می توانند از تخفیف شهریه برخوردار شوند.