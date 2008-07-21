  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۹:۳۸

جاسبی به مهر خبر داد: تسهیلات مالی به دانشجویان بی بضاعت / تحصیل رایگان برترینهای کنکور

جاسبی به مهر خبر داد: تسهیلات مالی به دانشجویان بی بضاعت / تحصیل رایگان برترینهای کنکور

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مورد تسهیلات این دانشگاه برای دانشجویان کم بضاعت گفت: دانشگاه آزاد اسلامی از دانشجویانی که توان پرداخت شهریه خود را ندارند حمایت کرده و به این افراد وام دانشجویی پرداخت می کند تا شرایط لازم برای تحصیل آنها مهیا باشد.

عبدالله جاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پرداخت وام شهریه از طریق بودجه ای که از سوی مجلس شورای اسلامی به دانشگاه اختصاص داده شد و همچنین از طریق صندوق رفاه دانشگاه آزاد صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: 55 درصد از منابع صندوق وام دانشجویی دانشگاه آزاد به وامهای کوتاه مدت که تا پایان ترم باید باز گردانده شود، اختصاص دارد. همچنین 25 درصد از این منابع به وام های میان مدت دو تا سه ساله و 20 درصد به وام های بلند مدت اختصاص خواهد یافت.

جاسبی ادامه داد: وام بلند مدت تنها در اختیار دانشجویانی که امکان پرداخت شهریه خود را ندارند قرار داده می شود و این افراد باید پس از فراغت از تحصیل وام خود را باز گردانند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به مهر گفت: کلیه دانشجویانی که به عنوان نفرات برتر کنکور سراسری دانشگاه آزاد معرفی می شوند نیز به طور رایگان در این دانشگاه به تحصیل مشغول خواهند شد. نخبگان، قهرمانان و مدال آوران مسابقات مختلف جهانی نیز به طور رایگان در این دانشگاه به ادامه تحصیل می پردازند.

جاسبی همچنین از ارائه تخفیف شهریه به برخی از دانشجویان دانشگاه آزاد خبرداد و تاکید کرد: ممتازین رشته های مختلف دانشگاه، اعضای باشگاه پژوهشگران جوان، خانواده هایی که بیش از یک دانشجو در دانشگاه آزاد دارند، افرادی که صلاحیت آن ها از سوی دانشگاه تایید شده باشد نیز تا سقف 25 درصد می توانند از تخفیف شهریه برخوردار شوند.

کد خبر 719255

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها