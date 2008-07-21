متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در هفته منتهی به 28 تیرماه سال جاری در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه و غیر پاستوریزه و شیراستریلیزه ثابت بود و بهای سایر اقلام این گروه به ویژه کره پاستوریزه افزایش یافت.

در هفته مورد بررسی قیمت تخم مرغ کاهش یافت و شانه ای 25 هزار الی 34 هزار ریال فروش رفت، درگروه برنج بهای برنج وارداتی تایلندی و غیرتایلندی بدون تغییر بود و قیمت برنج داخله درجه یک کاهش جزیی ولی برنج داخله درجه دو افزایش جزیی داشت.

همچنین در گروه حبوب بهای نخود، لوبیا چینی و لوبیا سفید ثابت بود، ولی قیمت سایر اقلام این گروه افزایش اندکی یافت. خواروبار فروشی های مستقر در میادین زیر نظر شهرداری اقلام حبوب عرضه شده را حدودا کیلویی 4 هزارو 60 ریال پائین تر از قیمت انواع مشابه در فروشگاه های سطح شهر می فروختند.

درهفته مورد بررسی در میادین زیر نظر شهرداری تهران سیب زرد تخم لبنان، پرتقال درجه یک، انجیر، گیلاس و انگور عرضه نمی شد، ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پائینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری می فروختند.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه قیمت پرتقال درجه یک، زرد آلو، گیلاس، طالبی، خربزه و هندوانه افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه کاهش یافت، درگروه سبزی های تازه قیمت تمام اقلام این گروه کاهش یافت و در گروه سبزی های تازه قیمت تمام اقلام این گروه کاهش یافت.

در این هفته بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله کاهش جزئی ولی قیمت گوشت مرغ افزایش یافت، همچنین قیمت قند و شکر افزایش ولی قیمت چای خارجی کاهش اندکی یافت و بهای انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

در هفته منتهی به 28 تیرماه سال جاری قیمت پنیر پاستوریزه 3/2 درصد، پنیر پاستوریزه 0/5 درصد و کره پاستوریزه 0/25 درصد افزایش داشت و بهای تخم مرغ 5/1 درصد کاهش یافت.

همچنین قیمت برنج داخله درجه یک 1/0 درصد کاهش ولی قیمت برنج داخله درجه دو 2/0 درصد افزایش داشت و قیمت لپه نخود 2/0 درصد، عدس 3/0 درصد و لوبیا قرمز 1/0 درصد افزایش داشت.

درهفته مورد گزارش در گروه میوه های تازه قیمت پرتقال درجه یک و زردالو هر یک معادل 6/3 درصد، گیلاس 6/2 درصد، طالبی 6/1 درصد، خربزه 2/2 درصد و هندوانه 8/2 درصد افزایش و بهای سایر اقلام این گروه بین 6/0 درصد تا 0/8 درصد کاهش یافت، درگروه سبزی های تازه قیمت تمام اقلام این گروه بین 2/0 درصد تا 3/10 درصد کاهش داشت.

در این هفته قیمت گوشت گوسفند 5/0 درصد و گوشت تازه گاو وگوساله 1/0 درصد کاهش ولی بهای گوشت مرغ 1/2 درصد افزایش داشت. بهای قند 2/0 درصد و شکر 4/1 درصد افزایش ولی بهای چای خارجی 5/0 درصد کاهش یافت. قیمت انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.