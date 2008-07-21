ابراز نگرانی جامعه اسلامی مهندسین از شیوه اجرای طرح تحول اقتصادی

مسوول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح نتایج جلسه شب گذشته این تشکل گفت : اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین بر لزوم اصل طرح تحول اقتصادی و اصلاح یارانه ها به عنوان یک ضرورت تاکید کردند و در عین حال خواستار جدی گرفتن دغدغه ها و نظرات کارشناسان برای به وجود آوردن بسترهای لازم به منظور ایجاد تفاهم ملی شدند .

امیر مقدم با بیان اینکه جامعه اسلامی مهندسین در این زمینه دغدغه هائی دارد، گفت : عمده این دغدغه ها نگرانی از شیو ه های اجرا و راهکار های اجرائی کردن طرح تحولات اقتصادی است که باید در این زمینه کارشناسی لازم صورت گیرد و شفافیت لازم ایجاد شود .

وی تاکید کرد : در این جلسه همچنین اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین تاکید کردند که اجرای اصل 44 باید مقدم بر هر طرحی برای تحول اقتصادی و در جهت اهداف چشم انداز 20 ساله نظام باشد .

