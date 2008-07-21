بهسازی تالاب بین المللی هامون توسط محققان پژوهشکده تالاب هامون

دکتر زمان شامحمدی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، تالاب هامون را هفتمین تالاب بین الملی آب شیرین جهان برشمرد و گفت: این تالاب به دلیل اهمیت اکولوژیکی خاص از جمله زیستگاه منحصر به فرد پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی از سال 1352 به عنوان تالاب بین المللی معرفی شده است.

وی افزود: این اهمیت باعث شد تا این پژوهشکده با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان در زمینه بهسازی این تالاب اقداماتی را انجام دهد.

رئیس پژوهشکده تالاب هامون خاطر نشان کرد: تحقیقاتی بنیادی و کاربردی در زمینه پرندگان و جوندگان منطقه از جمله همکاری هایی است که با سازمان حفاظت محیط زیست انجام می شود.

وی به اهمیت این تالاب در زندگی مردم منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به این اهمیت، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون از سال قبل با مجوز وزارت علوم فعالیتهای خود را با 3 گروه پژوهشی منابع آب، اکو سیستم آب و شیلات آغاز کرد.

شامحمدی با اشاره به طرحهای پژوهشی انجام شده افزود: تاکنون 7 طرح پژوهشی در سطح ملی و منطقه ای انجام شده است که تاسیس سیستم مدار بسته آموزشی و تحقیقاتی پرورش آبزیان، پرورش ماهی قزل آلا در قفس، مولد سازی ماهی "شیزوتراکس"، تاسیس سالن آکواریوم تحقیقاتی و طرح حوضچه های تبخیری در منطقه سیستان از جمله این طرحها است.

وی همچنین به لزوم تدوین رژیم حقوقی تالاب بین المللی هامون اشاره کرد و گفت: خشکسالی های پی در پی به مدت 8 سال باعث شد این تالاب که تا سال 78 با حجمی بالغ بر 7 میلیارد متر مکعب آب، عامل اصلی حیات در منطقه سیستان شناخته می شد، خشک شود.

رئیس پژوهشکده تالاب بین المللی هامون یادآور شد: منشاء آب این دریاچه از افغانستان است اما به دلیل ممانعت افغانستان از ورود آب هیرمند به ایران در حال حاضر تنها 5 درصد از کل مجموعه تالاب دارای آب است. از این رو باید قوانینی وضع شود تا سهم ایران از هیرمند گرفته شود تا از نابودی این تالاب بین المللی و پرندگان مهاجر جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: گرفتن این سهم به عزم فرامنطقه ای و بین المللی نیاز دارد و اولین کنفرانس بین المللی "بحران آب" در زابل به همین منظور برگزار خواهد شد تا با حضور مسئولانی از کشور افغانستان رژیم حقوقی هیرمند مورد بررسی قرار گیرد. امیدواریم در این کنفرانس بتوان با همکاری کشور افغانستان قوانین حقوقی لازم در این زمینه را تدوین و قرار دادها و تفاهم نامه هایی در جهت بهبود وضعیت تالاب بین المللی هامون و حفظ حیات آن نیز منعقد شود.

شامحمدی اظهار داشت: این همایش اسفند ماه سال جاری با موضوع بررسی رژیم حقوقی مرزی و آبهای مشترک و بررسی نقش تالاب بین المللی هامون در توسعه منطقه برگزار می شود و موضوعاتی از جمله کاربرد تصاویر ماهواره ای و استفاده از فناوریهای RS و GIS در خشکسالی و بررسی آسیب پذیری بخشهای مختلف کشاورزی، خدمات و صنعت از دیگر محورهای این کنفراس است.