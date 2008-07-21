در گفتگو با مهر عنوان شد: طراحی ماشین بی نیاز از بنزین/ عدم توجه در داخل و تایید طرح توسط بنز

بامشاد عزیزی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام سوختهای فسیلی در آینده گفت: هم اکنون بسیاری از کشورها در حال بررسی این موضوع هستند و تا حد زیادی موفق به ساخت موتورهای الکتریکی، خورشیدی، هیبریدی، هیدروژنی و غیره شدند.

وی به ساخت موتورهای الکتریکی اشاره کرد و افزود: این موتورها نوع جدیدی از موتورهای الکترویکی هستند که دارای کاربردهای خاصی نسبت به موتورهای مشابه از نظر کاربرد هستند.

عزیزی موتور طراحی شده در این پروژه را نسل جدیدی از میکروموتورها دانست و اظهار داشت: این موتورها به دلیل نداشتن هسته سیم پیچی شده دارای حجم کمی هستند که توسط میدانهای مغناطیسی که در قطبها ایجاد می شود شروع به کار می کنند. از آنجایی که برخی از "جاروبک ها" حذف شده است میزان اصطکاک نیز کاهش یافته و موتور قادر است بدون نیاز به بنزین و تنها بواسطه نیروی الکتریکی حرکت کند.

مجری طرح، بنیان گذاری دانش برای ساخت و تولید جدیدی از موتورها، ایجاد پایه های تکنولوزیک برای حرکت به سوی ساخت و تولید میکروموتورها، بهینه کردن موتورهای الکتریکی در برخی از کاربردها و زمینه ها، جهش علمی در جهت کوچک سازی موتورهای الکتریکی را گامی در جهت یکپارچه سازی خودروها و ماشینهای الکترونیکی و پیشبرد تکنولوژی بومی سازی ساخت موتورهای الکتریکی دانست.

عزیزی افزایش بازدهی، ساده سازی موتورهای الکتریکی با کاربرد مشابه، گام برداشتن در جهت کاربردی کردن این نوع موتورهای الکتریکی در صنایع مربوط و پیشبرد تکنولوژی بومی ساخت موتورهای الکتریکی را از اهداف اجرای این پروژه ذکر کرد و به مهر گفت: ساخت این نوع موتورها دارای فناوری نوینی است و با توجه به فواید و مزایای آن نتایج این تحقیق می تواند تحولات عظیمی را در جهت کاربردی کردن آن در صنایع مختلف کشور ایجاد کند. ضمن آنکه می تواند کشور را به سمت بومی کردن این تکنولوژی پیش ببرد.

وی اظهار داشت: این طرح در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در فاز مطالعاتی است که با همکاری دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی بابل در حال انجام است و در صورت نهایی شدن با حمایت وزارت صنایع نمونه آزمایشگاهی آن ساخته می شود.

عزیزی اظهار داشت: این طرح ابتدا در داخل کشور ارائه شد که مورد استقبال قرار نگرفت اما با ارائه آن به شرکت بنز تائیدیه های لازم را برای اجرایی شدن طرح اخذ شد.