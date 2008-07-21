سرمایه گذاری در بخش فرهنگی کشور جوابگوی نیازهای جامعه نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، دکتر مرتضی گودرزی دیباج شامگاه روز گذشته در نشست تخصصی هنر و رسانه در دوره جدید عنوان کرد: میزان سرمایه گذاری و اعتباری که امروز در بخش فرهنگی کشور هزینه می شود به هیچ وجه جوابگوی نیازهای جامعه نیست.

وی اظهار داشت: امروز در کشورهای بلوک غرب هزینه های سرسام آوری را در بخش فرهنگی خود صرف می کنند و برنامه اصلی آنها برای صرف این میزان سرمایه در بخش فرهنگی صدور آن به دیگر کشورهای به ویژه کشورهای در حال توسعه است و ما نیز باید هم برای مقابله با این موضوع و هم صدور فرهنگ خود به دیگر نقاط جهان توجه ویژه و اعتباری بیش از این را در بخش فرهنگی هزینه و صرف نمائیم.

این محقق و پژوهشگر ادامه داد: فرهنگ یعنی باور، عقیده و ذائقه و رفتارهای یک جامعه که باید همه این عوامل دست و به دست هم داده و به یک برنامه منسجم کاری در راستای فعال و پویا بودن بخش فرهنگی تلاش شود زیرا ما زمانی می توانیم در مقابل فرهنگ بیگانه ایستادگی کنیم که خود فرهنگی فعال و پویا داشته باشیم.

گودرزی دیباج خاطرنشان کرد: خوشبختانه رویکرد امروزی در فرهنگ ما به سمت و سوی مناسب در حرکت است اما باید این حرکت با برنامه ریزی مشخص و انجام کارهای مطالعاتی و آسیب شناسی تسریع شود زیرا دیگر کشورهای منتظر ما نخواهند ماند و خود به حرکت رو به پیشرفت و رو جلوی خود ادامه خواهند داد.

وی بیان داشت: نقش رسانه ها در فرهنگ امروزه بر هیچ کسی پوشیده نیست و همه اذعان دارند که رسانه ها جمعی پیش قراولان بخش فرهنگی در هر جامعه ای به شمار می روند اما باید توجه داشت که با تقویت زیرساختهای بخش فرهنگی در جامعه رسانه نیز وارد این مسیر شده و به نقش اصلی و حیاتی خود خواهند رسید.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی کشور یادآور شد: رسانه های جمعی در کشور ما نیز بخشی از رسانه های جهانی به شمار می روند که باید با استفاده از توانمندیهای غنی و پتانسیل های ویژه ای که کشور ما به دلیل سوابق تاریخی بسیار کهنی که دارد برای مقابله با ترویج فرهنگی های غربی تلاش نمایند.

گودرزی دیباج عنوان کرد: هر چند ذکر این نکته ضروری است که با توجه به تلاشهای صورت گرفته در چند سال اخیر نقش رسانه های جمعی ما در بخش خبر و اطلاع رسانی بیش از گذشته شده است و در صورت تسریع در این امور در آینده ای نزدیک به جایگاهی شایسته تر نیز خواهیم رسید.

مدرس دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه با اشاره به روند جهانی سازی افزود: فرهنگ جهانی سازی در تلاش است که یک هویت ملی و بی معنا را به بشریت القا نماید تا مردم جهان یک احساس آرامش سطحی داشته باشند.

گودرزی دیباج گفت: تلویزیون در عصر جدید یکی از نمادهای عینی جهانی سازی است و امروز بسیاری از دولت های غربی برای القا فرهنگی خود از این امکان به نحوی مطلوب و شایسته بهره می گیرند.

وی تلویزیون را نماد مدرنیته در عصر رسانه دانست و بیان داشت: امروز غربی ها بیشترین استفاده را برای ترویج و گسترش افکار خود از این رسانه می کنند به گونه ای که امروز تلویزیون به عنوان عضو لاینفک زندگی آدم ها در سراسر جهان تبدیل شده است.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی در پایان گفت: تلویزیون در عصر جدید نماد از خوبیگانگی در میان اعضای خانواده هاست و این شرایط در آینده باعث کاهش عواطف انسانی و دوستی ها در جامعه نیز خواهد شد.

در این نشست که به همت حوزه هنری استان کردستان برگزار شده بود هنرمندان، اصحاب رسانه و جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر سنندج نیز حضور داشتند.