برخورد با افرادی که خارج از ضوابط به زندانیان مرخصی می دهند

غلامعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعطای مرخصی به زندانیان در چهارچوب سیاست های تعریف شده باید انجام شود و در صورتیکه این امر خارج از ضوابط تعریف شده باشد، برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

وی در ارتباط با اعطای مرخصی به زندانیان با جرائم سنگین که در برخی موارد حتی منجر به تکرار جرم نیز شده است، افزود: این موارد بررسی و در صورتیکه مشخص شود اعطای مرخصی به دلیل سهل انگاری انجام شده برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

معاون قضائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی معتقد است: بر اساس بخشنامه ها و ضوابط تعریف شده قضات ناظر زندان ، اجازه اعطای مرخصی به زندانیان با جرائم سنگین را ندارند، بنابراین مرخصی باید به زندانیان مشمول اعطا شود.

وی گفت: بر اساس تاکیدات رئیس قوه قضائیه ، حساسیت بالایی نسبت به نحوه اعطای مرخصی به زندانیان اعمال می شود و تمامی موارد تقاضای مرخصی به دقت در شورای طبقه بندی زندانیان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

محمدی خاطر نشان کرد: بر اساس ضوابط ، زندانیان با جرائم سنگین و سرقت های مسلحانه از مرخصی محروم هستند و این امر باید در زندانهای سراسر کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.