سرانه فضای هر زندانی در استان مرکزی 5/9 متر مربع است

محمد علی سلیمانی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: پیش بینی می شود امسال سرانه فضا برای هر زندانی 74/9 متر مربع و سرانه فضا در کانونهای اصلاح و تربیت 10 متر مربع باشد.

وی اضافه کرد: همچنین پیش بینی می شود سه هزار و 500 متر مربع ندامتگاه و 600 متر مربع کانون اصلاح و تربیت تکمیل و احداث شود.

سلیمانی نسب تصریح کرد: تاسیس کانون اصلاح و تربیت استان با فضای سرانه هفت متر مربع، راه انداری فاز یک ندامتگاه شهرستان ساوه با دو هزار متر مربع و احداث ندامتگاه 500 نفره ساوه و احداث و راه اندازی ندامتگاه شهرستان خمین با سرانه 10 متر مربع برای هر مددجو از مهمترین اقدامات انجام شده در راستای افزایش سرانه فضای هر زندانی بوده است.

وی با اشاره به اینکه ندامتگاه استان به سیستمهای امنیتی تجهیز شده و عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب ندامتگاه اراک که کار آن آغاز شده بود به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی هنوز انجام نشده است، خاطر نشان کرد: از مهمترین مشکلات ندامتگاههای اراک، محلات، دلیجان و تفرش فرسودگی و عدم استاندارد بودن است.

وی ادامه داد: همچنین کمبود فضای آموزشی، فرهنگی، بهداشتی در ندامتگاههای استان، غیر استاندارد بودن فضاهای مربوط به اسکان و نگهداری مددجویان و کارکانان در زندانها، نا تمام ماندن عملیات طرح اطفا حریق در بعضی زندانها و تاسیس بازداشتگاه های موقت در مراکز استانها بدلیل کمبود اعتبار استانی از دیگر مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم.

سلیمانی نسب یادآور شد: کاهش استفاده از مجازات زندان در جهت حبس زدایی، مبارزه همه جانبه با مواد مخدر در زندانها، تفکیک و طبقه بندی زندانیان، احداث زندانهای جدید، توسعه فعالیت ستاد مقابله با رفتارهای پر خطر و افزایش فضای سرانه هر زندانی از مهمترین اقدامات اولویت دار در زندانها است.

مدیرکل زندان های استان مرکزی در ادامه اظهار داشت: از جمله اقدامات برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، معلولیتها و مبارزه با اعتیاد احداث و تکمیل اردوگاههای نگهداری مجرمین مواد مخدر در 150 متر مربع در سال جاری است.