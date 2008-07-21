سیستم ردیاب خودرو و انسان با استفاده از ماهواره در کشور تولید شد

رضا بخشی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر سیستم GPS را وسیله ای دانست که با دریافت سیگنالهای خاص از ماهواره می تواند موقعیت هدف مورد نظر نظیر طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا را محاسبه کند.

وی به سیستم ردیاب ماهواره ای خودرو اشاره کرد و افزود: این سیستم قادر است به دو صورت Offline و Online اطلاعات محاسبه شده توسط ماهواره ها را در یافت و با استفاده از آنتنی که بر روی سقف خودرو نصب شده است این اطلاعات را به ترمینالهای جایاب و ردیاب منتقل کند.

بخشی اظهار داشت: پس از بازگشت خودرو از ماموریت یا سفر با برداشتن کارت حافظه از روی دستگاه گیرنده خودرو و اتصال آن به کامپیوتر مرکز کنترل، مسیر حرکت، موقعیت خودرو، سرعت، انحراف از مسیر برنامه ریزی شده، سرعت یا توقف غیرمجاز و دیگر اطلاعات مورد نیاز روی نقشه نمایش داده شده و به صورت گزارشهای مختلف در اختیار مدیران و کاربران قرار می دهد.

مجری طرح توضیح داد: این سیستم در حالت Online اطلاعات حرکتی گرفته شده از ماهواره های GPS را از یک بستر Online مانند بی سیم، GSM و یا GPRS به مرکز منتقل می کند و کاربران می توانند بطور Online موقعیت خودرو را بر روی نقشه مشاهده کنند.

بخشی ردیابی انسان را از دستگاههای جانبی این سیستم ذکر کرد و به مهر گفت: این سیستم قادر است با استفاده از گوشیهای موبایل که مجهز به سیستم GPS هستند، موقعیت مکانی انسان را ردیابی کند.

مجری طرح توضیح داد: این دستگاه از طریق شبکه موبایل موقعیت افراد چون سرعت، متوسط انحراف از مسیر برنامه ریزی شده و سایر اطلاعات را به صورت SMS برای مرکز ارسال کرده و در مرکز موقعیت آنها روی نقشه قابل ملاحظه است.

وی با بیان اینکه سیستمهای ردیاب GPS از سوی بسیاری از شرکتهای تحقیقاتی طراحی و تولید شده است، خاطرنشان کرد: سیستم ردیاب انسان تکمیل شده است و تا اواخر ماه جاری به بازار عرضه می شود.