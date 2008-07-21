افزایش 30 درصدی اعتبار تملک دارایی خراسان شمالی

عادل علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان اعتبار تملک و دارایی سال جاری استان خراسان شمالی از محل اعتبار استانی و ملی که در قالب استانی بالغ بر یکهزار و 318میلیارد ریال تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: میزان اعتبارتملک و دارایی استان خراسان شمالی در سال گذشته یک هزار و 80 میلیارد ریال بوده و با افزایش 30 درصدی اعتباراین بخش در سال جاری مابه نسبت میانگین کشوری 13درصد بیشتر بودجه دریافت کردیم.

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی استان خراسان شمالی گفت: اولویت هزینه کرد بودجه تملک و دارایی استان خراسان شمالی در سالجاری پروژه های نیمه تمامی است که با اعتبار تخصیص سالجاری به بهره برداری برسد.

علیپور افزود: پرداخت اعتبار تملک و دارایی استان خراسان شمالی بر اساس ضریب محرومیت پرداخت شده و لحاظ کردن این ضریب موجب افزایش اعتبار عمرانی ما در سال جاری شده است.

وی خاطرنشان کرد: اعتبار عمرانی ما در سال جاری به نسبت سال 84 که سالروز تشکیل استان خراسان شمالی بوده سه برابر رشد داشته است.