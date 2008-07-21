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۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۰۳

المعلم از آغاز مرحله جدید در روابط سوریه و لبنان خبر داد

المعلم از آغاز مرحله جدید در روابط سوریه و لبنان خبر داد

وزیر امورخارجه سوریه سفر امروز خود به لبنان را که با هدف تقدیم دعوتنامه رسمی به میشل سلیمان رئیس جمهوری این کشور برای سفر به دمشق انجام می شود، آغاز مرحله جدیدی در روابط دو کشور قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، سفر امروز ولید المعلم به بیروت در مدت سه سال گذشته، اولین نوع خود به شمار نمی رود، اما به لحاظ محور مذاکرات و نوع این سفر بسیار مورد اهمیت است.

ولید المعلم در جولای 2006 برای شرکت در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه عرب در بیروت و همچنین در ماه می گذشته برای حضور در جلسه انتخاب رئیس جمهوری لبنان و ادای سوگند وی به لبنان سفر کرد.

وزیر امور خارجه سوریه به این روزنامه گفت : این سفر آغاز مرحله جدیدی در روابط دوجانبه دمشق و بیروت به شمار می رود و امیدواریم که دو طرف این مرحله را به سوی افقی  جدید در جهت همکاری برادرانه و دوستانه پشت سر بگذرانند و همه شرایط هم برای آن فراهم شود .

ولید المعلم تاکید کرد : لبنان و سوریه می توانند در همه زمینه ها با هم روابط خوب و محکمی داشته باشند.

این درحالی است که منابع رسمی سوری اعلام کردند : پیش بینی می شود میشل سلیمان در 10 روز آینده به دمشق سفر کند. 

درعین حال منابع رسمی لبنانی نیز گفتند : در این نشست دو طرف درباره مسائلی بحث و تبادل نظر می کنند که طی سه سال گذشته درباره آن مذاکراتی انجام نشد.

روابط دیپلماتیک سوریه و لبنان، ترسیم مرزها و توافقات دوطرف در همه زمینه از جمله مسائلی است که دراین نشست مورد بررسی قرار می گیرد.

کد مطلب 719303

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