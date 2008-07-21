علت سفیدی پوست اسب کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه اوپسالا ژنی را کشف کردند که در تمام اسبهای سفید حضور دارد. این ژن معیوب سبب بروز پیری سریع اسب و تغییر رنگ پوست آن می شود.

به گفته این محققان، اسب سفید در لحظه تولد در گروه اسبهای قهوه ای و یا سیاه قرار دارد اما به دلیل وجود این ژن معیوب پس از اولین سال زندگی، رنگ پوست آن شروع به تغییر رنگ می کند و تا ششمین سال زندگی حیوان کاملا سفید می شود.

براساس گزارش ساندی تایمز، نتایج این تحقیقات نشان می دهد که تمام اسبهای سفید از یک جد مشترک به وجود آمده اند. این جد یک نمونه ویژه بوده است که هزار سال قبل متولد شده اما به دلیل اینکه رنگ زیبای این اسب مورد توجه بسیار زیاد انسان قرار گرفته بوده است نژاد آن را پرورش می دهد.