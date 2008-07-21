انتشار گزارش یک موسسه سنجش افکار درخصوص کاربران "آی- فن" در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، تلفن همراه جدید نسل سوم "آی- فن" اپل از 11 جولای در بسیاری از کشورهای دنیا عرضه شد. به همین منظور موسسه تحقیقاتی و سنجش افکار "نیلسن" گزارشی را در خصوص کاربران اروپایی این تلفن همراه منتشر کرده است که نشان می دهد مردان مجرد بیشترین کاربران این دستگاه را در اروپا تشکیل می دهند.

نتایج این گزارش حاکی از آن است که 1/1 میلیون نفر (3/0 درصد از مجموع کاربران جهانی) در اروپا کاربر این دستگاه هستند که از این تعداد 73 درصد مرد بوده و 3/2 درصد از این افراد کمتر از 35 سال دارند. 40 درصد نیز مجرند.

همچنین در "آی- فن"، پخش کننده "ام پی تری" (74 درصد)، امکان اتصال به اینترنت از طریق شبکه بی سیم "وای- فای" (64 درصد) و دوربین (54 درصد) عملکردهایی هستند که بیشترین محبوبیت و کاربرد را نزد کاربران دارند.

براساس گزارش macitynet، در خصوص دلایل انتخاب "آی- فن"، 35 درصد از مصاحبه شوندگان "فناوری پیشرفته نسل سوم" را اولین و مهمترین دلیل انتخاب خود دانسته اند. 26 درصد اظهار داشته اند که به دلیل علاقه به "مارک اپل" "آی- فن" را برگزیده اند و 29 درصد نیز طراحی زیبا و سبک خاص "آی- فن" را دلیل این انتخاب معرفی کرده اند.

برپایه اطلاعات نیلسن، کاربران "آی- فن" نسبت به کاربران تلفنهای همراه سنتی علاقه بیشتری به فناوری دارند. 63 درصد از آنها وارد اینترنت می شوند که این میزان 5 برابر بیشتر از کاربر متوسط تلفنهای همراه معمولی است. 25 درصد فیلم تماشا می کنند که این رقم 8 برابر بیشتر از کاربران دیگر است.

به علاوه 55 درصد از این کاربران ایمیل ارسال و دریافت می کنند که این میزان 9 برابر بیشتر از حد متوسط است و 15 درصد از بازیهای آنلاین استفاده می کنند (دو برابر بیشتر از حد متوسط).

همچنین 14 درصد از کاربرانی که از اینترنت بی سیم این تلفن همراه برای مسائل کاری استفاده می کنند اظهار داشته اند که پرداخت هزینه اینترنت قبض موبایل خود را به عهده کارفرما می گذارند درحالی که 23 درصد گفته اند که حتی اگر به دلایل شغلی از این اینترنت استفاده کنند قبض را شخصا پرداخت می کند. 63 درصد نیز از آن تنها برای مصارف شخصی استفاده می کنند.