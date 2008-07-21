  1. استانها
۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۰۱

طرح آموزشی 5300 شغل در کشور آماده شده است

کرج - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و توسعه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: در حال حاضر در کشور پنج هزار و 300 نوع شغل وجود دارد که طرح آموزشی این مشاغل آماده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدتقی صابری صبح امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه فنی و حرفه ای در کرج اظهار داشت: این سازمان ماموریت دارد در کلیه رشته ها و مشاغل در جهت آموزش افراد تلاش کند و در حال حاضر نیز آمادگی دارد تا با تقویت بخش خصوصی این آموزشها را عمیلاتی کند. 

وی افزود: طی سال گذشته دو میلیون و 400 نفر در بخش خصوصی و 400 هزار نفر در بخش عمومی تحت پوشش آموزشهای این سازمان قرار گرفته اند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر 522 برگزیده مرحله استانی نهمین المپیاد مهارت در 26 رشته به رقابت می پردازند و برگزیدگان این مرحله در تابستان سال 88 به مسایقات جهانی مهارت در کانادا اعزام می شوند.

