طرح آموزشی 5300 شغل در کشور آماده شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدتقی صابری صبح امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه فنی و حرفه ای در کرج اظهار داشت: این سازمان ماموریت دارد در کلیه رشته ها و مشاغل در جهت آموزش افراد تلاش کند و در حال حاضر نیز آمادگی دارد تا با تقویت بخش خصوصی این آموزشها را عمیلاتی کند.

وی افزود: طی سال گذشته دو میلیون و 400 نفر در بخش خصوصی و 400 هزار نفر در بخش عمومی تحت پوشش آموزشهای این سازمان قرار گرفته اند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر 522 برگزیده مرحله استانی نهمین المپیاد مهارت در 26 رشته به رقابت می پردازند و برگزیدگان این مرحله در تابستان سال 88 به مسایقات جهانی مهارت در کانادا اعزام می شوند.