۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۱۲

تقویت شورای حل اختلاف در راستای کاهش حجم پرونده ها در محاکم قضایی ضروری است

اراک - خبرگزاری مهر: معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف استان مرکزی گفت: با تقویت شوراهای حل اختلاف می توان انتظار داشت حجم قابل توجهی از پرونده ها در محاکم رسیدگی کم شود و این امر ضروری است.

قاسم عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: شوراها در ایجاد صلح و سازش و کاهش پرونده های ورودی به دادگستریها نقش مهمی ایفا می کنند.

وی تصریح کرد: طبق نظر سنجی های صورت گرفته از مراجه کنندگان به شوراها 75 درصد افراد از عملکرد شورای حل اختلاف رضایت داشتند.

وی خاطر نشان کرد: در سه ماه اول سال جاری به میزان 4/24 درصد پرونده های ورودی به شورای حل اختلاف نسبت به سال گذشته افزایش داشته است که این امر نشان می دهد پرونده ها به دادگستری نرفته و حجم پرونده های ورودی دادگستری کاهش یافته است.

عبدالهی اضافه کرد: علی رغم تاکید قانون برای در اختیار گذاشتن تجهیزات و مکان توسط فرمانداریها و کمک مسئولین استانی هیچگونه کمکی در این زمینه به شوراهای حل اختلاف استان نشده است.

وی با بیان اینکه مسئولین استانی به مبلغ کمی از طرف وزارت کشور به شوراها می شود بسنده کرده افزود: سرانه دریافتی هر عضو شورای حل اختلاف در هر سه ماه 15 هزار تومان است.

