عضویت 1500 جوان در تشکلهای جوان استان مرکزی

ناصر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: 92 تشکل جوانان در استان به ثبت رسیده است که در زمینه های مختلف فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه از میان تشکلهای جوان استان 40 تشکل فعالیت کمتری دارند، خاطر نشان کرد: از میان تشکلهای فعال هفت تشکل در زمینه میراث، فرهنگی و گردشگری و سه تشکل در زمینه های اعتیاد و ایدز همکاری می کنند.

کریمی عنوان کرد: گردش مسئولیت و برقراری اصول دموکراسی به عنوان رای گیری، حضور فعال در تشکلها و وجود اعضای افتخاری که تجربه کافی در تشکلها دارند از عوامل فعال بودن تشکلهای موجود است.

معاون سازمان ملی جوانان استان مرکزی تصریح کرد: فعالیت کم 40 تشکل استان ناشی ازعدم برنامه مدون، عدم استقلال مالی و عدم تقسیم مسئولیت است.

وی با اشاره به اینکه سن اعضای تشکلها از 15 تا 29 سال است اظهار داشت: از بین تشکلهای موجود استان 54 تشکل در زمینه اعتقادی - مذهبی فعالیت دارند.

کریمی یادآور شد: جشنواره استانی اتفاق به منظور عملکرد تشکلهای غیر دولتی استان در حوزه جوانان است که در ایام هفته جوان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بودجه سازمان تشکلهای غیر دولتی جوانان در سال گذشته 38 میلیون تومان بود اضافه کرد: تشکل ها نقش مهمی در پر.رش شخصیت و سامان دهی فعالیت جوانان و استفاده بهینه از انرژی آنان است و در حقیقت شخصیت اجتماعی جوانان با شرکت در این تشکلها شکل می گیرد و آنان را برای بر عهده گرفتن مسئولیت در سالهای آتی آماده می کند.