به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عباس رمدانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران به سابقه سه ساله تشکیل این سازمان در کشور و استان پرداخت و افزود: اجرای این طرح پس از استقبال در شهرهای ساری و شهرستان آمل در دیگر شهرهای استان مازندران نیز اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازرگانی و دادگستری در ساماندهی و تشکیل سازمان نظام صنفی نقش داشتند تصریح کرد: مازندران اولین استان کشور بعد از استان تهران است که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را تشکیل و شروع به ساماندهی فعالان رایانه کرده است.

رمدانی با تاکید بر اینکه نظارت بر حسن اجرای خدمات ارائه شده، تنظیم روابط بین کارفرمایان و دفاع از حقوق اجتماعی اعضای نظام صنفی از مهمترین مسئولیتهای این سازمان است بیان کرد: مازندران از نظر اجرای مأموریت‌های سازمانی نیز در رده دوم و یا سوم کشور قرار دارد.

وی از فعالیت هفت کمیسیون تخصصی در این سازمان خبر داد و گفت: کمیسیون‌های اداری، طرح و برنامه، ارزشیابی، مالی، رفاه و تسهیلات، آموزش و تجارت الکترونیک از کمیسیون های فعال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مازندران یادآور شد: این سازمان در طول سه سال گذشته 160 جلسه تخصصی را برگزار کرد و در این میان تشکیل شورای انتظامی با هدف حل و فصل شکایات این بخش مهم‌تر از بقیه به نظر می‌رسد.

وی در پایان در پاسخ به سئوالی درباره نحوه برخورد با سوء استفاده کنندگان از رایانه افزود: تا زمانی که قانون کپی رایت در کشور اصلاح نشود این معضلات نیز وجود خواهد داشت.

دبیر اجرایی نخستین همایش ملی تجارت الکترونیک نیز در ادامه از میزبانی مازندران برای برگزاری این همایش در دوم مرداد ماه سال جاری خبر داد.

رسول حسن‌پور افزود: در دور اول سفر هیئت دولت به استان، مازندران پایلوت الکترونیک کشور انتخاب شد.



وی از راه‌اندازی دو دبیرخانه اجرایی و علمی برای پربار کردن این همایش خبر داد و تصریح کرد: تجار، اصناف، دانشگاهیان و دادگستری هم در این همایش حضور دارند.

حسن‌پور از مخابرات، بانک‌ها و مبانی حقوقی به عنوان سه رکن اصلی تجارت الکترونیک در کشور یاد کرد و افزود: مبانی حقوقی تجارت الکترونیک در کشورمان هنوز مشخص نشده است و راهکار مناسبی ندارد.

وی با اشاره به سطح ملی برگزاری این همایش یادآور شد: 100مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد که 24 مقاله برای چاپ کتاب و پوستر از سوی هیئت علمی همایش انتخاب شده است.

حسن‌پور با اشاره به اینکه کمیته علمی این همایش بر عهده دانشگاه آزاد قائمشهر گذاشته شده است، بیان داشت: استادان بزرگی از جامعه فناوری کشور از جمله علی‌اکبر جلالی در این همایش سخنرانی خواهند کرد.

وی با تاکید بر این نکته که اقتصاد آینده از آن تجارت الکترونیک است، گفت: بستر‌ سازی مخابرات و استفاده عموم مردم از کارت‌های اعتباری روند اجرایی شدن تجارت الکترونیک را موجب می‌شود.

دبیر اجرایی نخستین همایش ملی تجارت الکترونیک در پایان تبلیغات را به عنوان رکن مهم تجارت الکترونیک دانست و اظهار داشت: همکاری و تعامل با رسانه‌ها می‌تواند کشورمان را به این هدف برساند.