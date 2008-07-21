  1. استانها
  2. ایلام
۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۴

13 پروژه نیمه تمام آب و خاک کشاورزی ایلام نیازمند اعتبار است

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: 13 پروژه نیمه تمام در بخش آب و خاک کشاورزی این استان نیازمند اعتبار است.

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در حال حاضر 13 پروژه در بخش آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام نیمه تمام است و نیازمند اعتبارات ویژه هستند.

وی افزود: با اتمام این پروژه ها بخش قابل توجهی از اراضی دیم استان ایلام آبی می شود و کشاورزی این استان متحول می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه بخش کشاورزی استان ایلام دارای اهمیت فراوان در زمینه اقتصادی است، خاطر نشان کرد: بخش کشاورزی این استان نیازمند به حمایت بیشتر از سوی نمایندگان منتخب مردم استان در مجلس است.

شهبازی عنوان کرد: بخش آب و خاک یکی از مهمترین بخش های کشاورزی محسوب می شود که باید با تخصیص اعتبارات در بخش های تسطیح اراضی و  سیستم های آبیاری، کشاورزی استان ایلام را متحول ساخت.

این مسئول یادآور شد: سال گذشته در زمینه آب و خاک افداماتی مانند احداث کانال های آبیاری، احداث جاده های بین مزارع، مطالعه و طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشارو احداث پمپاژ آب برای آبیاری و ...در استان ایلام صورت گرفته است.  

کد خبر 719331

