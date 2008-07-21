طلاق روستایی در استان کرمان افزایش یافته است

روحی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در استان کرمان میزان جمعیت روستایی به میزان جمعیت شهری بسیار نزدیک است و در همین راستا باید برنامه ریزی مسنجم تری در زمینه تحکیم خانواده در این فضای جمعیتی شکل گیرد.

مشاور استاندار کرمان در امور جوانان گفت: دلیل افزایش طلاق در جامعه روستایی شرایط اقتصادی، خشکسالی و مهاجرت و برخی دلایل فرهنگی است.

وی خاطر نشان کرد: وضعیت نسبی رشد ازدواج در استان کرمان در سالهای اخیر مطلوب ارزیابی می شود اما باید با همکاری همه دستگاههای دولتی در این زمینه گامهای عملی بزرگتری برداریم.

وی عنوان کرد: در سال 86 در حوزه ازدواج رشد نسبی داشته ایم که درکنار آن رشد طلاق را نیز شاهد بوده ایم.

روحی گفت: خوشبختانه نسبت رشد ازدواج در استان کرمان نسبت به رشد طلاق مثبت بوده است که نشان از افزایش ازدواجهای موفق دارد.

