مخاطبان تلویزیون به طنز و تاریخ بیشتر علاقه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما از شهروندان تهرانی برای انتخاب پرمخاطب‌ترین و محبوبترین مجموعه‌های تلویزیونی در هفته پایانی خرداد و هفته نخست تیرماه یک مجموعه روزانه و یک مجموعه هفتگی رتبه‌های نخست را به خود اختصاص دادند.

مجموعه طنز "سه در چهار" ساخته مجید صالحی که روزهای زوج از شبکه یک پخش می‌شود، با 9/65 درصد بیننده و 93 درصد رضایت رتبه نخست سریال‌های روزانه را به خود اختصاص داده است. در میان مجموعه‌های هفتگی نیز "روزگار قریب" کیانوش عیاری با 51 درصد بیننده و 93 درصد رضایت در هفته چهارم خرداد در صدر جدول قرار گرفت.





روزگار قریب

مجموعه "سه در چهار" که پخش آن در شبکه یک از بیستم خردادماه در روزهای زوج آغاز شد، با گذشت حدود بیست قسمت در حالی توانسته بالاترین رتبه را در نظرسنجی‌های رسانه ملی به خود اختصاص دهد که دومین رقیب آن یک مجموعه پخش هفتگی است که پخش آن از 12 آذرماه 86 در شبکه سه آغاز شده و از ویژگی تازه شدن مضمون در فصل تابستان محروم مانده است.

این موضوع می‌تواند از وجوه مختلف مورد تحلیل قرار بگیرد. اول اینکه مشخص می‌شود مخاطب تلویزیونی تا چه حد به فضای طنز و مفرح نیاز دارد و مهمتر تا چه حد دارای قوه تشخیص و ادراک سطح نازل و فاخر و حتی کهنه و نخ‌نما در شوخی‌های تلویزیونی است. به همین دلیل مجموعه‌های طنز "پاتوق" و "جاده در دست تعمیر" جایی در رده‌های بالا این فهرست ندارند.

"سه در چهار" پس از گذشت بیش از یکماه از پخش توانسته مخاطب تلویزیون را به عادت پیگیری این مجموعه و شیوه پخش خاص آن خو دهد. به علاوه اینکه امتیاز مجموعه صالحی مانور دادن بر مسیر شوخی‌های ملموس و ایرانی و برخاسته از مناسبات زمان حال مردمان این قشر وسیع است که توانسته مخاطب را با وجود همه شدت و ضعف‌ها با خود درگیر کند.

نکته تحلیلی دیگر برخاسته از نتیجه این نظرسنجی به نقاط امتیاز و قوت مجموعه فاخر "روزگار قریب" بازمی‌گردد که به گونه‌ای غریب پس از هشت ماه پخش همچنان یکه‌تاز عرصه مجموعه‌های هفتگی است و در حالی با "سه در چهار" رقابت می‌کند که در قالبی دراماتیک و بی‌بهره از طنز، یک بستر مستند تاریخی فرهنگی سیاسی خاص را مورد توجه قرار داده است.

این وجه می‌توانست در کنار خیل مجموعه‌های تاریخی سیما و فضاهای تکراری و گویش‌های تصنعی آنها دیده نشود و در واقع چوب نقاط ضعف آنها را بخورد. اما کیانوش عیاری نشان داد بهترین راه را برای نزدیک شدن به هر قصه، فضا و گونه سینمایی / تلویزیونی می‌داند و همیشه بهترین نتیجه نهایی را برای مخاطب آثارش فراهم می‌کند.

"روزگار قریب" در هفته اول و دوم خرداد نیز پس از پخش 25 قسمت با 8/55 درصد بیننده و 90 درصد رضایت به عنوان پرمخاطب‌ترین مجموعه هفتگی انتخاب شد. در هفته چهارم اردیبهشت هم در صدر مجموعه‌های مورد پسند مخاطبان تلویزیون قرار گرفت و همچنین در هفته چهارم فروردین رتبه دوم را پس از مجموعه "شهریار" به خود اختصاص داد.





سه در چهار

رتبه‌های بعد در نظرسنجی هفته نخست تیرماه را مجموعه‌های "پاتوق"، "ریحانه"، "روزی روزگاری" و "عروس" به خود اختصاص دادند که از شبکه‌های مختلف پخش شدند. بر اساس این نظرسنجی 76 درصد بیننده‌ها حداقل یکی از مجموعه‌های هفتگی و 68 درصد یکی از مجموعه‌های روزانه تلویزیون را تماشا می‌کنند.

از این فهرست نهایی می‌توان اینچنین هم نتیجه گرفت که مجموعه‌های قدیمی در پخش چندباره خود همچنان مورد توجه و استقبال مخاطبان تلویزیونی هستند. در این رقابت آنچه به شدت خودنمایی می‌کند ضعف عمده مجموعه‌های جدید در رقابت با این آثار است که خود جای بحث و بررسی‌های آسیب‌شناسانه را دارد.