جامعیت، تکوین تدریجی و مواضع متعادل رمز موفقیت مذاکرات ایران و 1+5 خواهد بود

رضا طلایی نیک عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم در گفتگوبا خبرنگار مهر با اشاره به مذاکرات شب گذشته سولانا وجلیلی درژنو اظهار داشت: دورجدید مذاکرات هسته ای با فرآیند جامع تدریجی و متعادل ثمربخش خواهد بود که سه شاخصه مهم جامعیت، تکوین تدریجی ومواضع متعادل در موفقیت مطلوب مذاکرات هسته ای بر مبنای بسته های پیشنهادی جدید در این راه سرنوشت ساز خواهد بود.

وی افزود: حضور مستقیم هفت کشور اصلی و به ویژه آمریکا و همچنین حذف پیش شرط در مذاکرات مقدماتی توام با توافق بر ادامه گفتگوها و تفاهم اولیه برچارچوب های آن تحول مثبتی در راهبرد دیپلماتیک برای مواضع هسته ای ایران محسوب می شود.

طلایی نیک با بیان اینکه شکل گیری مذاکرات جدید نشانه ظرفیت های نوین دیپلماسی ، تقویت رویکردهای همکاری و کمرنگ شدن چالش های مقابله گری است تصریح کرد: علیرغم غلبه ابعاد مثبت مذاکرات اخیر ژنو و آغاز دور جدید مسیر دیپلماتیک و حمایت جامعه بین المللی مطرح شدن مسائلی مانند مهلت دو هفته ای برای پاسخ نهایی به ایران و تاکید بر تعلیق مطلق غنی سازی از سوی برخی مقامات آمریکایی کارشکنی و ایجاد دست انداز در مسیر این مذاکرات است.

دبیر کل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی ادامه داد: شش کشور و به ویژه ایران در مذاکرات هسته ای ژنو رویکرد مثبت و مصممی در پیمودن مسیر دیپلماتیک از خود نشان دادند.

وی با تاکید بر اینکه باید برای موفقیت فرآیند مذاکرات جدید سه مقوله راهبردی را در نظر داشت گفت: این مباحث شامل تضمین موجودیت فناوری و برخورداری ایران از انرژی صلح آمیز هسته ای و نیز مرز بندی فنی و حقوقی نظارت بین المللی و اعتماد سازی باعدم تحمیل محرومیت و محدودیت غیر منطقی است.

طلایی نیک اضافه کرد : تضمین های بین المللی برای خلع سلاح اتمی و امنیت خاورمیانه به طور شفاف باید در ادامه مذاکرات ایران لحاظ شود.

این کارشناس سیاسی و مسائل بین المللی حضور مستقیم نماینده ایالات متحده آمریکا در مذاکرات هسته ای گروه 1+6 را تحولی بی نظیر طی سه دهه اخیر در مسائل میان ایران و آمریکا ارزیابی کرد و اظهار داشت: البته در رابطه با این موضوع باید طی هفته های آینده و با ارزیابی رفتارهای عملی دولت آمریکا نسبت به تاکتیکی و یا راهبردی بودن تغییر در سیاست های خارجی آن کشور نسبت به ایران نظر داد.

وی افزود: علیرغم اقدام آمریکا برای اعزام نماینده رسمی به منظور شرکت در مذاکرات هسته ای ژنو و صرف نظر کردن از در نظر گرفتن پیش شرط تعلیق در مذاکرات مقدماتی و همچنین تقاضای غیر رسمی برای ایجاد دفتر حفاظت از منافع آمریکا در تهران برخی رفتارهای همزمان مانند پیشنهاد تحریم های جدید در کنگره، مواضع سخنگو و وزارت خارجه کاخ سفید موجب ابهام در ارزیابی اراده راهبردی و یا تاکتیکی آمریکا در تغییر سیاست های خود نسبت به ایران شده است.

طلایی نیک با بیان اینکه علیرغم ودشواری و پیچیدگی درمحتوای فنی مذاکرات هسته ای جدید فضای سیاسی ودیپلماسی با حمایت افکارعمومی و جامعه بین المللی نسبت به گذشته مساعدتر شده است خاطرنشان کرد: باید ضمن حمایت عملی از مذاکرات و راهکارهای دیپلماتیک برای مختومه شدن موضوع هسته ای از راهبردهای ملی و فراملی مانند حفظ وحدت ، پشتوانه مردمی ، تدابیر بازدارنده از تهدیدها و تحریم های احتمالی بهره گرفت.



