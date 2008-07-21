به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این دیدار که 26 تیر در خانه فرهنگ ایران در آنکارا انجام شد، دو طرف ضمن گفتگو درباره همکاری های مشترک در گسترش روابط فرهنگی و ادبی دو کشور، توافق کردند که به مناسبت پنجاهمین سالروز انعقاد اولین موافقت نامه فرهنگی ایران و ترکیه در تاریخ 9 بهمن 1337 همایشی در ترکیه و ایران برگزار و درباره روابط تاریخی، فرهنگی و ادبی گفتگو و سخنرانی شود.

همچنین مقرر شد امضای قرارداد همکاری بنیاد زبان ترک و فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی پیگیری شود تا علاوه بر انعقاد موافقت نامه، در زمینه تعامل زبان و ادبیات فارسی و ترکی از سوی این دو سازمان در سال 2009 همایشها و نشستهایی در ایران و ترکیه برگزار شود.

از دیگر کارهای مشترک انتشار فرهنگ فارسی ترکی است که از سوی رایزنی فرهنگی ایران در دست تهیه است.