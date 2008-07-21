  1. هنر
  2. سایر
۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۷

فرهنگ فارسی ترکی در ترکیه منتشر می‌شود

فرهنگ فارسی ترکی در ترکیه منتشر می‌شود

دکتر "شکری خالوک آک آلین" رئیس بنیاد زبان ترک در دیدار با رایزن فرهنگی ایران در آنکارا خواستار انتشار مشترک فرهنگ فارسی ترکی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این دیدار که 26 تیر در خانه فرهنگ ایران در آنکارا انجام شد، دو طرف ضمن گفتگو درباره همکاری های مشترک در گسترش روابط فرهنگی و ادبی دو کشور، توافق کردند که به مناسبت پنجاهمین سالروز انعقاد اولین موافقت نامه فرهنگی ایران و ترکیه در تاریخ 9 بهمن 1337 همایشی در ترکیه و ایران برگزار و درباره روابط تاریخی، فرهنگی و ادبی گفتگو و سخنرانی شود.

همچنین مقرر شد امضای قرارداد همکاری بنیاد زبان ترک و فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی پیگیری شود تا علاوه بر انعقاد موافقت نامه، در زمینه تعامل زبان و ادبیات فارسی و ترکی از سوی این دو سازمان در سال 2009 همایشها و نشستهایی در ایران و ترکیه برگزار شود.

از دیگر کارهای مشترک انتشار فرهنگ فارسی ترکی است که از سوی رایزنی فرهنگی ایران در دست تهیه است.

کد خبر 719347

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها