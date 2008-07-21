درخواست تخریب قبرهای صحابه پیامبر اسلام رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، با توجه به اینکه فصل تابستان است و گردشگران زیادی به سوریه سفر می کنند و قبرهای صحابه که در این کشور واقع شده نیز مورد استقبال زیادی قرار می گیرد، مجمع مبلغان جوان از شیخ عبدالفتاح البزم مفتی دمشق درخواست کردند دستور تخریب قبرهای صحابه را که ساختگی و غیر واقعی هستند، صادر کند.

مجمع مبلغان جوان در شورای دعوی شهر حلب در سوریه اظهار داشتند که سه قبر در دمشق که متعلق به صحابه پیامبر (ص) هستند در منطقه داریا، دیگری در باب الصغیر و قبر بلال حبشی نیز در نزدیکی آموزشگاههای فتح اسلامی قرار دارد و این قبرها که اینک مورد استقبال گردشگران قرار می گیرند، ساختگی و غیر واقعی هستند.

شیخ عبدالفتح البزم مفتی دمشق و مدیر آموزشگاه فتح اسلامی این کشور نیز با تأیید این مطلب که جای فعلی قبرها نادرست است، تصریح کرد: مکانی قطعی برای قبر صحابه پیامبر(ص) وجود ندارد. قبر بلال حبشی در باب کیسان نزدیک آموزشگاه فتح اسلامی قرار دارد. اما ما در صدد تقدیس این قبرها نیستم. اگر قبری را مورد دیدار قرار می دهیم به این خاطر است که او را یاد کنیم.

وی افزود: درخواست ممانعت از زیارت این قبرها را رد می کنم همانطور که تخریب و از بین بردن آنها را رد می کنم.