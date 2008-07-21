لغو سفر ابوالغیط به تهران/کاهش سطح مشارکت مصر در اجلاس عدم تعهد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرای کویت به نقل از آنچه منابع دیپلماتیک خواند، نوشت : قاهره در نظر دارد تا سطح نمایندگی خود را در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران پایین بیاورد.

نشست کشورهای عضو جنبش عدم تعهد هفته آتی در تهران برگزار می شود.

این منابع افزودند : پیش بینی می شود؛"احمد ابوالغیط"،"نائله جبر" معاون خود را در روابط سیاسی بین الملل به عنوان رئیس هیئت مصری به ایران اعزام کند.

این درحالی است که "محمد رضا باقری " معاون منوچهر متکی وزیر امورخارجه ایران در امور آفریقا در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه آفریقا اخیرا در شرم الشیخ مصر اعلام کرد : احتمالا منوچهر متکی و احمد ابوالغیط در حاشیه اجلاس وزیران جنبش عدم تعهد در تهران با یکدیگر مذاکراتی انجام دهند.