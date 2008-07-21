لطف الله فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح نتایج جلسه شب گذشته شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با بیان اینکه بحث مذاکرات جلیلی با سولانا یکی از محورهای مورد بحث بود دراین جلسه بودگفت : همان طور که فرایند مذاکرات نشان می دهد امروز شرایط به گونه است که دنیا حق ما در مسئله هسته ای را به رسمیت می شناسند و فضای حاکم بر مذاکرات حفظ این حقوق و پذیرش این مسئله است که ما به دنبال فن آوری صلح آمیز هستیم .

وی با بیان اینکه اعضای شورای مرکزی جمعیت ایثارگران معتقدند فن آوری هسته ای گام مهمی در جهت پیشرفت کشور است تصریح کرد : ملت ایران هیچ گونه تهدیدی را نمی پذیرد و در شرایط عادلانه حاضر به گفتگو و مذاکره است .

سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بررسی پیروزی مقاومت لبنان را از دیگر مباحث مطرح در این نشست عنوان کرد و گفت : در سایه مقاومت و ترویج فرهنگ ناب اسلامی شاهد پیروزی چشم گیر حزب الله لبنان هستیم و این پیامی به مسلمان جهان است که در قالب فرهنگ ناب اسلامی باید حرکت کرد و از همه ظرفیت های سیاسی و اجتماعی برای مقابله با ظلم و ستم استفاده کرد و باید این فرهنگ در داخل و خارج نهادینه شود .

فروزنده با اشاره به بحث پیرامون تحولات اقتصادی دولت در جلسه شورای مرکزی جمعیت ایثارگران ادامه داد : معتقدیم جهت گیری این تحولات مثبت است اما درعین حال باید ابعاد مختلف آن در محافل کارشناسی مورد بحث قرار گیرد و با جمع بندی نظرات کارشناسان اجرائی شود.

وی با اشاره به اینکه تحولات اقتصادی باید تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود گفت : در سایه روحیه انقلابی اسلامی همراه با خرد این طرح تحولات منجر به حل مشکلات مردم خواهد شد و باید از بسترهای قانونی برای پیشبرد این تحولات استفاده کرد .

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بررسی فعالیت های انتخاباتی جریان دوم خرداد را از دیگر مباحث این نشست عنوان کرد و ادامه داد : طبیعی است که گروهای دوم خرداد به دنبال اجماع بر روی یک کاندیدا برای انتخابات آینده باشند ولی ما معتقدیم به دلیل اختلافات بنیادی بین گروههای اصلاح طلب و عدم اعتماد مردم به این جریان این توافق بین آنها حاصل نخواهد شد .

وی در پایان این گفتگو تاکید کرد : اعضای شورای مرکزی معتقدند اصولگرایان باید به دنبال افزایش کارامدی در حوزه هائی که در اختیار دارند، باشند تا به این وسیله زمینه اعتماد مردم بیش از پیش فراهم شود تا شاهد پیروزی مجدد آنها در انتخابات آینده باشیم .



