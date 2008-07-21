مراسم افتتاحیه چهارمین دوره رقابتهای" آیواس" برگزار شد/ حضور 25 ایرانی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آمریکا، چهارمین دوره رقابت های بین المللی ورزش جوانان معلول(آیواس) در نیوبرونزویک نیوجرسی بامداد امروز به وقت ایران رسما با حضور تیم های شرکت کننده افتتاح شد.

21 تیم شرکت کننده در این رقابت ها با شکوه خاصی در حضور حاضرین رژه رفتند و مورد تشویق دیگر شرکت کننده ها قرار گرفتند.

چهارمین دوره رقابت های آیواس فردا رسما با برگزاری مسابقات 5 رشته دو و میدانی ، وزنه برداری، تنیس روی میز، شنا و تیراندازی با کمان کار خود را آغاز می کند.



تیم های وزنه برداری و دو و میدانی کشورمان با حضور 25 ورزشکار در چهارمین دوره این رقابت ها حضور پیدا کرده اند و امید می رود با توجه به شرایط آمادگی ملی پوشان کشورمان، کاروان ایران با دست پر این مسابقات را به پایان برساند.

