آخرین اردوی تیم بسکتبال جوانان آغاز شد / پیگیری تمرینات تا زمان اعزام به یمن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال جوانان کشورمان قرار است 7 مردادماه عازم یمن شود تا در مسابقات قهرمانی غرب آسیا (انتخابی آسیا) که در شهر صنعا برگزار می شود، شرکت کند.

به همین منظور این تیم از امروز آخرین دور تمرینات خود را در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی آغاز کرد.

محمدرضا فلاحت، عماد سلمانی، رامین هنرمند، مهدی شیرجنگ، پوریا کاظمی، رامتین زارع شیرازی، محمد حسن زاده، سورن دیربوغوسیان، فربد فرمان، امیر سامانی، محمد جمشیدی، سیروس عبدی پور، داود صابونی و محمود پناهی 15 بسکتبالیست شرکت کننده در تمرینات تیم جوانان هستند.

در صورتی که مشکل ارسلان کاظمی برای خروج از آمریکا حل شود، رایچویچ نبوشا سرمربی تیم بسکتبال جوانان در پایان اردوی این تیم 3 نفر از اردونشینان را حذف کرده و با 11 نفر به یمن می رود و منتظر پیوستن ارسلان کاظمی به تیمش می ماند در غیر این صورت نبوشا در همین تهران 12 بازیکن نهایی خود را معرفی می کند.

مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان غرب آسیا 9 تا 14 مردادماه برگزار می شود. به غیر از تیم ایران که میزبان مرحله نهایی پیکارهای قهرمانی آسیا (7 تا 15 شهریور ماه- تهران) است، 3 تیم برتر رقابت های یمن جواز شرکت در مسابقات تهران را به دست می آوردند.