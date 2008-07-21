اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه ساعت 18:30 روی آنتن می‌رود و به بازی محلی "دست‌های عادت کرده به کار" می‌پردازد. میترا خواجه‌یان کارشناس و سردبیری برنامه را به عهده دارد.

ـ برنامه زنده "نشانه" اول مرداد ساعت 15 در رادیو فرهنگ به معرفی پارک‌های علمی و فناوری، سایت‌ها و مراکز تحقیقات می‌پردازد. دراین برنامه ژاله مجیب مدیر کل دفتر پارک و مرکز رشد علم و فناوری وزارت علوم و تحقیقات و دکتر امیر میربها عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی حضور دارند.

ـ برنامه "اینجا ایران است" اول مرداد ساعت 13:15 در رادیو تجارت به توانمندی‌های بالقوه استان گیلان می‌پردازد. در این برنامه تابان رئیس سازمان بازرگانی و رئیس گمرک استان گیلان پاسخگو سئوالات است.

ـ برنامه "چهار سوق" اول مرداد ساعت 11:45 در رادیو تجارت نقش خوشه‌ها در تولیدات صادراتی را بررسی می‌کند. در این برنامه سید حسن افتخاریان نائب رئیس انجمن تحقیقات و بازار یابی ایران و دکتر مهدی فتح الله سرپرست امور بنگاه‌های توسعه تجارت حضور دارند.

ـ اشکال ژئومورفولوژی آتشفشان دماوند و قابلیت‌های محیطی آن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و GIS موضوع پایان نامه‌ای است که توسط دکتر مژگان زارعی نژاد مورد مطالعه قرار گرفته و در برنامه "دنیای نو" سه شنبه اول مرداد ساعت 19:30 در رادیو گفتگو به بحث گذاشته می‌شود.

ـ دکتر سعد الله نصیری قیداری، در برنامه "کاشفان جهان" رادیو گفتگو اول مرداد ساعت 23، وضع نجوم ایران را بررسی می‌کند.

ـ پیش زمینه ذهنی جوانان نسبت به فضا و محیط دانشگاه پیش و پس از ورود به آن دوم مرداد ساعت 22 در برنامه "نسل ما" شبکه رادیویی گفتگو مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.