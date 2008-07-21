دولت از مجلس برای لایحه تمدید فعال سازی هیئت منصفه مطبوعات تقاضای اولویت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/4/87 بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای بررسی لایحه تمدید قانون فعال سازی هیئت منصفه مطبوعات جهت جلوگیری از تعطیلی اصل 168 قانون اساسی، تقاضای اولویت کرد.

گفتنی است براساس اصل 168 قانون اساسی که رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بدون حضورهیئت منصفه امکان پذیرنیست و با توجه به لزوم بازنگری در قانون هیئت منصفه و فراهم آوردن زمینه اجرای آن از جمله تامین منابع مالی و به منظور ایجاد فرصت مناسب جهت رفع نواقص واصلاح قانون یاد شده لایحه تمدید قانون فعال سازی هیئت منصفه مطبوعات جهت جلوگیری ازتعطیلی اصل 168 قانون اساسی تقدیم مجلس شده بود.

از آنجایی که این قانون درتاریخ 4/5/85 در مجلس هفتم به مدت 2 سال تمدید شده بود و اعتبار آن در تاریخ 4/5/87 منقضی می شود و بررسی لایحه جدید دولت به صورت عادی طول می کشد که این امر رسیدگی به جرایم و تخلفات مطبوعاتی را به مشکل مواجه خواهد کرد، دولت برای تمدید لایحه فوق از مجلس شورای اسلامی تقاضای اولویت کرده است.

بر اساس این مصوبه درخواست اولویت برای تصویب لایحه مذکور در تاریخ 25/4/87 از سوی پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.