آذربایجان شرقی قهرمان مسابقات تیمی ژیمناستیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مسابقات که در یزد جریان داشت پس از آذربایجان شرقی که با 5/202 امتیاز صدرنشین شد، تیم های تهران و خراسان رضوی به ترتیب با 95/196 و 95/192 امتیاز در رده های دوم و سوم ایستادند.

در مجموع 9 وسیله و در بخش قهرمان قهرمانان نیما مزیدی (تهران)، شهاب شیرازی (کرج) و محمد نقی زاده (آذربایجان شرقی) اول تا سوم شدند.

در قسمت حرکات زمینی سجاد کریمی (زنجان)، حمید میرشکاری (خراسان رضوی) وحامد حج (آذربایجان غربی) در رده های اول تا سوم قرار گرفتند.

در حرکات خرک حلقه محمد نقی زاده (آذربایجان شرقی)، شهاب شیرازی (کرج) و فتاح زارع نژاد (آذربایجان شرقی) عنوان های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در قسمت وسیله دار حلقه نیما مزیدی (تهران)، علی روغنی (مرکزی) و سجاد کریمی (زنجان) به مقام اول تا سوم دست یافتند.

عنوان اول تا سوم پرش خرک نیز به ترتیب به احمد اسماعیلی (فارس)، پیام مجیدی (همدان) و ایمان رضایی (خوزستان) رسید.

دیدارهای نهایی بارالل و بارفیکس امروز برگزار می شود.