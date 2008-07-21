توضیحات سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره نحوه انتشار خبر انتصاب توکلی

محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر توضیح داد: اظهار نظر من در پی جلسه عصر شنبه هیئت رئیسه مبنی بر اینکه رئیس مرکز پژوهش ها روز یکشنبه قطعی خواهد شد منافاتی با صحبت آقای باهنر و اعلام نام آقای توکلی به عنوان رئیس مرکز در صبح روزبعد نداشت چون من تاکید کرده بودم درروز یکشنبه قطعی خواهد شد یعنی تاکنون مباحث اولیه صورت گرفته وکار انتخاب به جاهایی رسیده است اما در روز یکشنبه قطعی می شود.

نماینده مردم لنجان در مجلس اضافه کرد: با توجه به اینکه انتخاب رئیس مرکز پژوهش ها "اما و اگر"هایی داشت و هیئت رئیسه مواردی را برای رئیس جدید در نظر گرفته بود، بنا براین قرار براین گذاشته شد که در پایان جلسه روز شنبه هیئت رئیسه نام رئیس جدید اعلام نشود و درصورت پذیرش برخی نظرات هیئت رئیسه ازسوی آقای توکلی خبر انتخاب رئیس مرکزپژوهش ها اعلام شود.

وی گفت : پیش بینی ما این بود گفتگو ها با آقای توکلی به طول بیانجامد به همین دلیل اعلام کردیم روز یکشنبه رئیس مرکز پژوهش ها قطعی خواهد شد.

کوهکن یادآور شد: بعد از پذیرفته شدن این دیدگاه ها از سوی آقای توکلی آقای باهنر یک مرحله زودتر خبر انتخاب او را اعلام کرد و این منافاتی با اعلام قبلی هیئت رئیسه نداشت بلکه قدری زودتر قطعی شدن رئیس مرکز پژوهش ها اعلام شد.