افکار عمومی ابرقدرت جدید جهان هستند/ درخواست مساعدت از رسانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی سخنگوی جدید وزارت خارجه در مراسم معارفه خود که صبح امروز برگزار شد اظهار داشت: امیدوارم پاسداشت اعتماد شایسته مقام عالی وزارت نسبت به من استمرار خدمات شایسته همراه با نوآوری وشکوفایی باشد .

وی گفت: امروز در دنیای جدید افکار عمومی به عنوان ابرقدرت جدید جهانی شناخته می شوند و نحوه مواجهه با این ابرقدرت و توجیه مستمر افکار عمومی در داخل و خارج وظیفه ویژه و حساسی است که بر عهده سخنگو می باشد.

سخنگوی جدید وزارت خارجه خواستارتعامل هرچه بیشتردستگاه سیاست خارجی با رسانه ها وبه خصوص رسانه های خارجی شد و گفت: ما امروز نیازمند مساعدت رسانه ها هستیم.

وی با اشاره به ابتکارات جدید سید محمدعلی حسینی در مقام سخنگویی گفت: در زمان آقای حسینی برای سفرا و نمایندگان سیاسی ایران در خارج از کشور یک بسط ید ایجاد شد و دیپلمات های ما در خارج حضور بیشتری در رسانه ها داشتند.

قشقاوی تصریح کرد: ما همه انتقادات را با روی باز می پذیریم اما عرض حال به بیگانه نمی بریم.

نقدهای رسانه ها باعث پرمحتوا شدن مواضع وزارت خارجه شد

در ادامه این جلسه محمد علی حسینی سخنگوی سابق دستگاه دیپلماسی کشور طی سخنانی کوتاه با تشکر از رسانه ها، مدیران وزارت امور خارجه و متکی برای قشقاوی آرزوی موفقیت کرد.

حسینی افزود: نقدهای رسانه ها باعث پر محتوا شدن مواضع وزارت خارجه می شد و قوه محرکی بود برای کارشناسان ما که محورهای جدید و بهتری را تدوین کنند.

وی گفت: طبعا اگر سخنگو بخواهد به موقع اعلام موضع کند و در کار خود موفق باشد این مسئله جز با حمایت همه مدیران و کارشناسان وزارت خارجه ممکن نیست.