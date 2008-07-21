  1. هنر
مشکلات کتابخانه‌های عمومی در یک گردهمایی بررسی می‌شود

مدیران کل امور کتابخانه های عمومی هشت استان به نمایندگی از مناطق هشت گانه کشور در سومین گردهمایی خود در سال جاری، اهم مسائل و مشکلات کتابخانه های عمومی کشور را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین گردهمایی نمایندگان مدیران کل امور کتابخانه های عمومی 30 استان کشور فردا و پس فردا (اول و دوم مرداد) در محل اداره کل امور کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی برگزار می شود.

در این نشست مدیران کل امور کتابخانه های عمومی استانهای آذربایجان شرقی، تهران، فارس، قزوین، یزد، خراسان رضوی، خوزستان و مرکزی حضور خواهند داشت.

این گردهمایی دو روزه با هدف بررسی چارت اداری و تشکیلاتی ادارات کل امور کتابخانه های عمومی 30 استان کشور، مشکلات کتابخانه های مشارکتی و روستایی کشور و مسائلی از این دست برگزار می شود.

نشست مذکور صبح و بعد ازظهر روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری در تبریز برپا می شود.

