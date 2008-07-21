طرح هادی در 10 روستای خمین اجرا می شود

محمدرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: اعتبارات تخصیص یافته برای اجرای این طرحها ۱۵میلیارد ریال است.
وی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح عملیات بهسازی، آسفالت و جدولگذاری و بازنگری روستاها انجام میشود، خاطر نشان کرد: به رغم افزایش ۳۰درصدی اعتبارات نسبت به سال گذشته دو درصد نیز از محل درآمد نفتی در سال جاری به این میزان افزوده شده است.
محمدی با اشاره به اینکه با تکمیل و بهسازی این روستاها هزار و ۵۰۰خانوار از مزایای طرح برخوردار میشوند، اضافه کرد: در روستای کجارستان این شهرستان به دلیل تخریب پل اصلی ورودی روستا از محل حوادث غیرمترقبه ۱۰۰میلیون ریال هزینه شده است.
محمدی گفت: تاکنون در ۷۶روستای بالای ۲۰خانوار از مجموع ۱۶۰روستا، طرح هادی اجرا شده است.
