  1. استانها
  2. مرکزی
۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۸

طرح هادی در 10 روستای خمین اجرا می شود

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد مسکن انقلاب ‌اسلامی خمین گفت: طرح هادی در 10 روستای خمین در سال جاری اجرا می شود و اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح نیز اختصاص یافته است.

محمدرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: اعتبارات تخصیص یافته برای اجرای این طرحها ‪۱۵‬میلیارد ریال است.

وی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح عملیات بهسازی، آسفالت و جدول‌گذاری و بازنگری روستاها انجام ‌می‌شود، خاطر نشان کرد: به رغم افزایش ‪ ۳۰‬درصدی اعتبارات نسبت به سال گذشته دو درصد نیز از محل درآمد نفتی در سال جاری به این میزان افزوده شده است.

محمدی با اشاره به اینکه با تکمیل و بهسازی این روستاها هزار و ‪ ۵۰۰‬خانوار از مزایای طرح برخوردار می‌شوند، اضافه کرد: در روستای کجارستان این شهرستان به دلیل تخریب پل اصلی ورودی روستا از محل حوادث غیرمترقبه ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال هزینه شده است.

محمدی گفت: تاکنون در ‪ ۷۶‬روستای بالای ‪ ۲۰‬خانوار از مجموع ‪ ۱۶۰‬روستا، طرح هادی اجرا شده ‌است.

کد خبر 719405

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها