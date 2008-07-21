طرح هادی در 10 روستای خمین اجرا می شود

محمدرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: اعتبارات تخصیص یافته برای اجرای این طرحها ‪۱۵‬میلیارد ریال است.

وی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح عملیات بهسازی، آسفالت و جدول‌گذاری و بازنگری روستاها انجام ‌می‌شود، خاطر نشان کرد: به رغم افزایش ‪ ۳۰‬درصدی اعتبارات نسبت به سال گذشته دو درصد نیز از محل درآمد نفتی در سال جاری به این میزان افزوده شده است.

محمدی با اشاره به اینکه با تکمیل و بهسازی این روستاها هزار و ‪ ۵۰۰‬خانوار از مزایای طرح برخوردار می‌شوند، اضافه کرد: در روستای کجارستان این شهرستان به دلیل تخریب پل اصلی ورودی روستا از محل حوادث غیرمترقبه ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال هزینه شده است.

محمدی گفت: تاکنون در ‪ ۷۶‬روستای بالای ‪ ۲۰‬خانوار از مجموع ‪ ۱۶۰‬روستا، طرح هادی اجرا شده ‌است.