دیپلماسی بدون مقاومت در رویارویی با اسرائیل کارساز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، شیخ نعیم قاسم که در جمع شماری از اساتید دانشگاه های کشورهای عربی سخنرانی می کرد؛ به تاریخچه ای از مقاومت لبنان اشاره و تصریح کرد: مقاومت توانست در سال 1985 اسرائیل را از بخشهایی از جنوب لبنان و در سال 2000 از نیمی از جنوب لبنان و بقاع غربی بیرون کند.

قاسم افزود: اسرائیل در سال 2006 خواست که معادله در لبنان را تغییر دهد که با پایداری و مقاومت حزب الله، ابهت ارتش اسرائیل فروریخت تا جایی که امروز به قدری اصطلاحاتی درباره شکست سیاسی یا نظامی اسرائیل می شنویم که مردم منطقه به این نتیجه رسیده اند که راه حلی به جز مقاومت وجود ندارد و اسرائیل -هر چند که طول بکشد- روزی از بین خواهد رفت.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: بسیار شنیده ایم که رویارویی با اسرائیل از طریق دیپلماسی امکانپذیر است. اجازه دهید من چیزی به شما بگویم : این دیپلماسی که از آن سخن می گویید در رویارویی با اسرائیل کارساز نیست و کسی که می خواهد در برخی روابط سیاسی از دیپلماسی استفاده کند اگر در کنار مقاومت باشد می تواند از آن استفاده کند، زیرا دیپلماسی بدون مقاومت فایده ای ندارد.

قاسم افزود: اسرائیل برای آزاد کردن دو نظامی خود جنگ تمام عیاری را به راه انداخت، اما نتیجه چه شد؟ همان شروطی که حزب الله درآغاز اسارت دو نظامی اسرائیلی مطرح کرده بود؛ محقق شد و تبادل اسرا به یاری صبر و پایداری مقاومت به وقوع پیوست و اگر مقاومت نبود این تبادل صورت نمی گرفت.

به گزارش مهر، روز چهارشنبه 16 جولای(26 تیر)در جریان تبادل اسرا که به عملیات رضوان نامگذاری شد، سمیر قنطار پس از حدود 30 سال به همراه خضر زیدان، ماهر کورانی، محمد سرور و حسین سلیمان 4 اسیر دیگر لبنانی آزاد شدند و همچنین پیکر 200 شهید از جمله شهدای لبنانی به حزب الله تحویل داده شد.در مقابل رژیم صهیونیستی،اجساد دو نظامی خود را از حزب الله تحویل گرفت.