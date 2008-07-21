یک شهر واقعی روی گوگل ارث مجازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "نانایمو" شهری با 78 هزار ساکن واقع در جزیره ونکوور در ایالت بریتیش کلمبیا است. گوگل نسخه جدیدی از سرویس گوگل ارث را عرضه کرده است که در اولین آزمایش خود این شهر را به صورت کاملا سه بعدی روی وب قرار داده است.

همکاری میان گوگل و "نانایمو" پیشینه ای عمیق دارد. در حقیقت این شهر کانادا به دلیل استفاده زیاد از سرویس "گوگل مپس"(نقشه های گوگل) رکورد بیشترین تعداد عرضه خدمات دیجیتالی را که یک شهر می تواند به شهروندان خود ارائه کند به ثبت رسانده و اکنون نیز با کمک نسخه 4.3 نرم افزار "گوگل ارث" تبدیل به اولین شهر واقعی کاملا سه بعدی شده دنیای وب شده است.

تمام جزئیات این شهر شامل نقشه های الکترونیکی، شبکه فاضلاب، عکسهای هوایی ساختمانها و تصاویر تمام مراکز تجاری از این پس روی گوگل ارث به صورت سه بعدی قابل جستجو هستند و قرار است تمام این اطلاعات از سال 2009 کاملا به روز شوند.

براساس گزارش تایم، در میان تمام سرویسهایی که به زودی در گوگل ارث درمورد این شهر عرضه می شود امکان بازدید مجازی از تمام رستورانها، مراکز خرید و محله های آن است.

به گفته رئیس اداره فناوری "نانایمو"، تبدیل شدن این شهر به اولین شهر کاملا سه بعدی دنیا می تواند در جلب توریست کاربردهای بسیاری داشته باشد.